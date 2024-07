Sant'Anello, il 28 luglio la solenne cerimonia della "calata" della reliquia rubata da un frate e portata a Perugia

Nel 1473 giunge a Perugia, in maniera misteriosa, un oggetto tra i più rilevanti della cristianità: l’anello dello sposalizio della Vergine Maria.

L’arrivo di questo manufatto genera grande clamore in città e, da allora, esso viene mostrato insieme al prezioso reliquiario- capolavoro dell’oreficeria rinascimentale- solamente due volte all’anno, durante la cosiddetta calata.

Il 28 e 29 luglio, in occasione di questo singolare evento, vengono svolte delle visite guidate che intendono ripercorrere la storia del Sant’Anello in un avvincente racconto, in cui storia, leggenda, fede e devozione, si fondono insieme per scoprire il fermento artistico e devozionale che la sua presenza ha generato in città. L’Anello parla ancora oggi a tutti coloro che, per fede o curiosità, incontrano questo ‘memoriale’ legato a Maria e Giuseppe.

Il percorso guidato si snoda tra la Cattedrale di San Lorenzo e il Museo del Capitolo.

La calata è prevista per domenica 28 luglio alle ore 10.30 e la risalita martedì 30 luglio alle ore 18.30. La celebrazione delle Sante Messe rispetterà i consueti orari della Cattedrale ( domenica ore 8.30; 11.00; 18.00; lunedì e martedì ore 8.00; 11.00; 18.00)

Per informazioni sugli orari delle visite guidate e prenotazioni:

075 8241011 – 3701581907

isolasanlorenzo@genesiagency.it

www.isolasanlorenzo.it – Mostre ed Eventi

www.secretumbria.it