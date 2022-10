Calamita Cosmica in notturna, torna la Notte Cosmica all'ex Chiesa della Santissima Trinità Annunziata di Foligno

Affascinane e per certi versi inquietante, molti visitatori apprezzano l'opera Calamita Cosmica in esposizione permanente presso l'ex Chiesa della Santissima Trinità Annunziata di Foligno. Per questo motivo è stato deciso dal CIAC (Centro Italiano Arte Contemporanea) di ripetere l'esperienza della “Notte Cosmica! Visita guidata al buio all’opera Calamita Cosmica”. L’evento è in programma domenica 30 ottobre, alle ore 19.30. Un'esperienza inedita e suggestiva per scoprire l'enigmatica opera di Gino De Dominicis illuminata soltanto da torce elettriche.

L'opera

Calamita Cosmica è un gigantesco scheletro umano lungo 24 metri, perfettamente corretto da un punto di vista anatomico tranne che per il lungo naso a becco. Calamita Cosmica è il titolo “ufficiale” attribuito all’opera da Gino De Dominicis in occasione della prima comparsa del capolavoro in pubblico al Centre National d’Art Contemporain de Grenoble. La Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno ne ha acquisito la proprietà nel 2004.

Il profondo collegamento tra terra e cielo pervade la forza creativa di questa maestosa scultura; l’asta d’oro in bilico sulla punta e che appoggia sul dito medio della mano destra rimanda infatti a stelle lontane delle quali attrae le energie sulla terra.

Il CIAC

Al CIAC (Centro Italiano Arte Contemporanea) è visitabile fino al 20 novembre “La zoologia domestica dei bachi da setola”, retrospettiva dedicata all’artista pugliese Pino Pascali, a cura di Italo Tomassoni. La Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno con tale ulteriore evento culturale conferma il proprio impegno e sensibilità in ambito artistico volto alla diffusione della conoscenza e della cultura.