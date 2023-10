Cala il sipario su UmbriaLibri: più di 55 eventi, assalto agli stand da oltre 3mila visitatori e molti libri esauriti

Oltre 55 appuntamenti nel cuore nell’acropoli, nei punti più simbolici e affascinanti del centro storico. Molti dei quali con il tutti esaurito. Un'affluenza record, rispetto agli anni passari, che è stata stimata tra le 3-4mila presenze di lettori accaniti che hanno acquistato molti volumi proposti facendo registrare il tutto esaurito per volumi di case editrici nazionali e anche per quelle locali. Un successo confermato da un fine settimana con il centro storico perugino fin dalla mattina super-frequentato.

“Per UmbriaLibri questa è l’edizione del cambiamento – ha detto l’assessore al turismo e alla cultura della Regione Umbria, Paola Agabiti - : conservando la sua radice di manifestazione nata per promuovere l’editoria umbra, con il direttore Angelo Mellone, abbiamo voluto da una parte riportare le case editrici nel cuore di Perugia, dall’altra iniziare un percorso nuovo che nelle prossime edizioni, faremo in modo che porti a un dialogo e un confronto aperto tra il mondo editoriale umbro e i grandi editori che operano a livello nazionale”. “In queste tre giornate di fine ottobre il libro e la cultura sono stati protagonisti nel capoluogo umbro attraverso la promozione delle produzioni editoriali, ma anche con i tanti incontri con gli autori e con le grandi case editrici che hanno presentato i loro lavori”

.A dicembre sarà la volta di Terni ma la “contaminazione” di UmbriaLibri andrà avanti anche per tutta l’arco del 2024 non solo a Perugia ma anche in provincia con l’obiettivo di dare un” ampio respiro” a questa manifestazione che ha al centro la cultura e la lettura, i due pilastri per la crescita personale degli individui.

“Siamo sbarcati in centro a Perugia quest’anno carichi di voglia di fare e di buone aspettative, dopo un lungo lavoro di preparazione che ha coinvolto la Regione, Sviluppumbria che cura l’organizzazione, gli editori umbri con cui ci siamo confrontati sulle soluzioni migliori per la mostra-mercato e per le presentazioni, con il Comune, e così via – ha detto il direttore artisitico di UmbriaLibri, Angelo Mellone -. Non è stato un lavoro né breve né semplice, ma ce l’abbiamo messa tutta per far bene. Con l’aiuto del meteo, perché anche quello conta, dire che ci congediamo da questa tappa di UmbriaLibri, la prima a Perugia realmente governata da questa direzione artistica e dal suo gruppo di lavoro, con un entusiasmo generato dai numeri della partecipazione, dal gradimento di chi è venuto a stare con noi, dalla stessa soddisfazione che ci hanno trasmesso gli autori che abbiamo invitato per essere stati a UL che, ancora di più, vuole confermarsi come una grande festa culturale, più che come una semplice rassegna di presentazioni, È una questione di atmosfera, di appartenenza a un vagabondaggio culturale che abbiamo voluto raccontare con questa simbolica “occupazione” del centro di Perugia con gli stand degli autori, le presentazioni dislocate in più sedi, i totem, i cartelloni, la tensostruttura trasparente posizionata a Piazza Matteotti".