Cade il 18 Novembre l'imperdibile "Capodanno Matto" di Avanti Tutta, in memoria di Leo Cenci

Torna anche quest'anno l'iniziativa di Avanti Tutta Onlus "Capodanno Matto", serata in memoria di Leonardo Cenci, che in giovane età aveva ideato con gli amici un momento conviviale che ‘imitasse’ nello spirito quello di fine anno, poi diventato un vero e proprio evento con l’avvento della malattia nel 2012.

Venerdì 18 novembre sarà il ristorante ‘Il Battibecco’ ad ospitare la serata, "un appuntamento imprescindibile all’interno del nostro calendario - spiega Federico Cenci, Presidente della Fondazione Avanti Tutta - che tiene viva la memoria di Leonardo e il suo grande spirito aggregativo e goliardico. Quest’anno abbiamo optato per un cambio di location, ma manteniamo vive le tradizioni e lo schema di una festa che ha finalità benefiche e la volontà di diffondere un po’ di sana leggerezza tra i tanti amici di Avanti Tutta”.

L’appuntamento è a partire dalle ore 20 con l’aspetto gastronomico curato in ogni minimo dettaglio da ‘Il Battibecco’ e con diverse forme di intrattenimento. Non mancheranno i 7 Cervelli, ci sarà spazio per la tradizione comico dialettale di Leandro Corbucci, l’intrattenimento musicale di Diana Cover Band e per concludere i fuochi d’artificio di Gianvittorio Pirotecnica.

Per partecipare basta collegarsi su https://www.avantitutta.org/capodanno-matto/ e acquistare il biglietto online.