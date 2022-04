“Caccia alle uova di Pasqua” per aiutare il reparto di Pediatria dell'Ospedale di Foligno

Prezzo non disponibile

Si chiama “Caccia alle uova di Pasqua” e vuole essere un appuntamento di gioia e spensieratezza che servirà per raccogliere fondi per il reparto di pediatria dell’ospedale di Foligno. Una caccia al tesoro pasquale, a scopo benefico. Ad organizzarla è il “Centro dentistico Cristina Santi” insieme all’associazione “L’Oasi”, per domenica 10 aprile alle ore 15 presso la splendida cornice degli Orti Orfini di Foligno.

Il Centro dentistico Santi sta infatti continuando la sua attività di raccolta risorse per donare, insieme all’associazione di clownterapia “L’Oasi”, un monitor multiparametrico fondamentale nell’attività quotidiana del reparto. La collaborazione è iniziata da tempo e a breve il traguardo sarà raggiunto. Le quote di adesione dell’evento di domenica prossima saranno completamente devolute per questo scopo. Ai bambini che si iscriveranno sarà regalato un “kit del sorriso”: uovo di pasqua, naso rosso da clown ma anche dentifricio e spazzolino. Con questo, diventeranno ufficialmente “ambasciatori del sorriso”. Durante la mattinata, offerta anche la merenda.

“Sarà un momento di gioia e spensieratezza – spiega la dottoressa Santi – dopo due anni di pandemia e difficoltà. Un appuntamento attraverso il quale potremo contribuire a irrobustire il nostro ospedale di Foligno attraverso un macchinario di ultima generazione”.