Caccia al tesoro all'Accademia della Burla

Anche la città di Trevi si prepara a festeggiare il Carnevale e lo fa attraverso i luoghi incantati del Complesso Museale di San Francesco. Menti Associate organizzerà una fantastica giornata per ragazzi, una caccia al tesoro in maschera, coloratissima e divertente come i personaggi più famosi d’Italia.

Il Museo si trasformerà nell’Accademia della Burla, un’accademia ricca di cimeli antichissimi e di segreti, dove da secoli, le casate che vi dimorano si sfidano per cercare di risolvere gli enigmi e riportare la pace e il sorriso al suo interno.

Antichi misteri sono stati dipinti da mastri pittori e nascosti tra le tele del Museo, incisi nella pietra da abili scalpellini e trovarli non sarà affatto semplice.

Le cinque casate storiche dell’Accademia sono Osso Secco, Serpente d’Oro, Albero Secolare, Pinturicchiani e Suon Maldestro. Ogni casata ha la sua sede in un’ala del Museo dove gode di privilegi e vantaggi. Sarete voi partecipanti a diventare i nuovi membri delle casate storiche e la casata a cui apparterrete vi sarà affidata dal caso e dalla volontà della busta magica.

Le maschere più famose d’Italia chiedono il vostro aiuto, hanno disseminato l’accademia di indizi ed enigmi da risolvere per cercare di capire chi turba la quiete del Carnevale. Solo una casata ne uscirà vincitrice.

A quale casata sperate di appartenere? Venite a scoprirlo a Trevi, il 19 febbraio alle 15:30.



Complesso Museale di San Francesco di Trevi, Via Lucarini.



Durata: 1 ora e 30 minuti circa