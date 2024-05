Cabaret Salomè, 5 appuntamenti con voci del web, esperti e amici della Fondazione Città del Sole

L’incontro che non c’era. È così che vengono definiti gli appuntamenti che compongono il cartellone di “Cabaret Salomé” nuovo progetto promosso dalla Fondazione La Città del Sole – Onlus che ha trovato casa negli spazi del ristorante inclusivo Numero Zero. Obiettivo del progetto è quello di fare di Numero Zero uno spazio dove in incontrarsi, dialogare e “imparare a vedere” oltre la superficie delle cose, cercando di dar voce a nuove idee. Uno spazio in cui sperimentare e dar dignità a linguaggi diversi, capaci di creare un dialogo trasversale, e dove accogliere davvero tutti, nel rispetto dell’altro, con l’intento di dar voce alle idee attraverso un ardito fil rouge che avvicina la poesia, la letteratura, la filosofia, il giornalismo e la politica al vino, al cibo e alla musica.

Primo appuntamento domenica 5 Maggio con un incontro tutto al femminile dal titolo “Racconti oltreconfine: partire, tornare, arrivare, rimanere” che ha visto dialogare tra di loro la giornalista e documentarista Francesca Mannocchi e Maymouna Abdel Qader, tra i fondatori dell’associazione Giovani musulmani d’Italia e segretaria del Centro islamico di Perugia con delega al dialogo interreligioso e alle pubbliche relazioni. Un dialogo necessario che xxx

Al termine dell’incontro, tra un calice di vino e alcune delle prelibatezze che hanno composto il buffet, si sono esibiti live la band Trickster, progetto che nasce nel 2016 dall'incontro tra due musicisti con diversa formazione musicale: Emanuele Massicci (One Man Band rockabilly/psychobilly) e Lorenzo Cappucci (trombettista).

Prossimo incontro Domenica 16 Giugno dal titolo “Decostruzione degli stereotipi sociali e diritti civili” che vedrà ospiti Frad, Chiara Pagliaccia, Valeria Montebello e l’esibizione live di Martino Adriani. Il programma completo è consultabile nella locandina in allegato.

L’ingresso è gratuito, la prenotazione è consigliata.