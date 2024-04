C'è sempre qualcosa da bere. E da ridere: alla sala dei Notari c'è Giorgio Montanini

Prezzo non disponibile

Domenica 28 aprile, alle 21.30, la Sala dei Notari ospiterà il nuovo spettacolo di stand up comedy di Giorgio Montanini, C'è sempre qualcosa da bere, in un appuntamento già sold out da settimane.

Nel suo nuovo lavoro, Montanini racconta in modo satirico e tagliente una vicenda traumatica e tragica ma con una conclusione a “lieto fine”. Sul palco il popolare comico marchigiano fa ammenda e guarda le cose con occhi nuovi, attraverso un punto di vista differente. La condivisione di vicissitudini personali non risparmieranno argomenti come la guerra, la violenza sulle donne, l’ambientalismo e l’animalismo. Uno spettacolo decisamente autoironico partendo da un tema che la satira da migliaia di anni cerca di dissacrare: la morte.