Buon compleanno, Pinocchio. A 140 anni dalla pubblicazione, la versione in lingua perugina. E una conferenza-spettacolo agli Arconi: “Ecco tutte le bugie scritte e dette su Pinocchio, il più bugiardo dei burattini”.

È vero che Pinocchio diceva le bugie. Ma sono più numerose quelle dette e ripetute SU Pinocchio e sul suo autore.

CONFERENZA-SPETTACOLO è il genere proposto (giovedì 27 aprile, ore 17:30), da Sandro Allegrini, autore della versione in perugino del capolavoro di Collodi per il ciclo “Affabulazioni perugine agli Arconi” di Morlacchi editore. Cominciando col sottolineare la menzogna sull’interpretazione del celebre romanzo… che NON è per bambini.

Intanto, fare luce sullo pseudonimo di Lorenzini e sulla sua buona fama usurpata. Era uomo di grandi contraddizioni: giocatore, seduttore, patriota libertario e censore, sostenitore del laicismo operoso, contestatore (gendarmi, giustizia e legalità, ordine costituito), ma anche nemico di ladri e tangentisti.

Poi le interpretazioni di Pinocchio: spiritualistica, religiosa, massonica, letteraria, esoterica, animalista.

Quindi la “balena”, mentre Collodi parla di pescecane. E poi il numero 4 scaramantico: 4 soldi costa il biglietto per lo spettacolo di Magnafoco, 4 soldi l’abbecedario, 4 gli secchini da seminare, 4 quelli che restano dopo il conto alla locanda, 4 lire il compenso che Collodi riceveva per ogni rigo scritto…

Pinocchio testo “generativo” che ha dato origine a imitazioni: dal cabaret al cartone animato, dal cinema di animazione, con attori e perfino al porno.

E i tanti modi di dire provenienti da quel romanzo.

Una miniera di aneddoti. Con la complicità degli attori Fabiola Marchesi, Leandro Corbucci e Gian Franco Zampetti. Per un Pinocchio che… più perugino non si può.