Al Sanfra di Perugia arriva Cristiana Vaccaro con “Brutta”

"Brutta", la storia di un corpo come tanti, è il prossimo spettacolo in scena all'auditorium San Francesco al Prato di Perugia nell’ambito del format “Artemisia – donne di scena” della stagione Sanfra promossa da Mea Concerti in collaborazione con il Comune di Perugia. Sabato 4 maggio alle 21 a salire sul palco sarà Cristiana Vaccaro, diretta da Francesco Zecca, nell'adattamento teatrale del successo letterario di Giulia Blasi, edito da Rizzoli.

«Brutta, racchia, cessa, chiavica, ciospa, cozza, cinghiale, scorfano, cofano, paracarro, strega, mostro, nutria. La donna brutta ha più nomi di Dio». «Se sei brutta, diventa bella. Se sei bella, camuffati un po’. Se sei grassa, diventa magra. Se sei magra, rifatti le tette. Se sei intelligente, vola basso. Se parli molto, parla di meno. Se sei visibile, fatti piccola».

Perché mai un uomo ha il permesso di "essere brutto" - magari calvo, con un naso prominente, occhi sporgenti… - mentre alle donne sembra richiesto di rispettare precisi canoni estetici e di apparire sempre giovani e attraenti?

È una domanda per la quale non c'è una risposta soddisfacente. Una donna nasce, cresce e spesso passa tutta la vita a tenersi alla larga dall'essere identificata come “brutta”: è la storia raccontata sul palco del Sanfra da Cristiana Vaccaro. Un racconto tutto d’un fiato, un monologo esilarante per tutte e per tutti, a metà tra ferocia e risata. La storia della protagonista dall'infanzia alla prima adolescenza, dai vent'anni all'età in cui comincia l'invecchiamento. La storia del suo corpo: un corpo che va nel mondo con la consapevolezza della quantità di spazio che può occupare e di attenzione che può pretendere in ragione di come viene etichettato.

