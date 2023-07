"Brividi d'estate", quattro incontri all'insegna del "giallo" e dei misteri da risolvere

Scrittori di gialli umbri e toscani di scena in piazza Birago: prende il via venerdì prossimo 28 luglio la serie di incontri “Brividi d’estate”, partner del festival Giallo Trasimeno, con un focus sugli autori di polizieschi, noir, thriller e tutte le sfumature di questo genere che tanto successo riscuote.

Il primo incontro – la rassegna si tiene a Sud osteria popolare e si avvale anche delle letture di soci del circolo Lav di Perugia – vedrà protagonisti Rita Boini e Riccardo Benucci, con il loro “Appuntamento con il delitto in 18 racconti”, Bertoni editore. I due autori, umbra lei e toscano lui, si confronteranno anche sul tema “Una partnership in giallo fra Umbria e Toscana”, Maria Annunziata Porcu leggerà alcuni brani del libro.

Venerdì 4 luglio l’avvocato scrittore Francesco Mangano parlerà “Legal thriller” e presenterà il suo ultimo libro “La luce delle cose”, Morlacchi editore, in dialogo con la scrittrice Lorella Marini.

Il terzo appuntamento sarà con Maria Cristina Grella , che presenterà “Nel nome della madre”, Libromania, e Domenico Carpagnano, con il suo “Humanitas”, Bertoni editore, che dialogheranno con Rita Boini su “Il giallo di impronta sociale”.

La rassegna chiude venerdì 25 agosto con lo scrittore fiorentino Stefano Cirri e il suo ultimo libro “95 decimi”, Ctl editore, e Lorella Marini, autrice de “Il sonno dell’acqua”, Bertoni editore. Cirri e Marini nell’occasione discuteranno su “Il giallo in provincia: ambientazioni umbre e toscane”.

Gli incontri getteranno le basi per la costituzione di un gruppo di scrittori di gialli umbri e toscani, un po’ come accadde a Bologna nell’estate del 1990, quando si costituì il Gruppo 13, in realtà all’inizio formato da 10 autori, da Cacucci a Lucarelli, da Comastri Montanari a Fois, tanto per citare, che in città iniziavano a dedicarsi alla letteratura “gialla”.

I tempi sono maturi anche in Umbria, negli ultimi anni è nata una piccola pattuglia di autori di questo genere, che pubblicano sia con editori nazionali sia locali, a questi ultimi il merito di aver aperto collane dedicate ai polizieschi, ai noir e ai thriller.