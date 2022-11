Braccio 3.0, il 22 Novembre a Perugia la proiezione dell'ultima docufiction su Braccio Fortebracci promossa da Perugia 1416

Perugia1416 Aps in collaborazione con l'Associazione Umbra Rievocazioni Storiche da appuntamento a tutta la cittadinanza per presentare la docufiction "Braccio 3.0", volume 3, terzo e ultimo atto della trilogia dedicata a Braccio Fortebracci. L'evento è fissato per martedì 22 novembre, alle ore 18,30, presso la sala dei Notari di palazzo dei Priori di Perugia.

Il docufilm, girato nei giorni scorsi nel capoluogo umbro e nei dintorni, rientra nel progetto della settima edizione di Perugia1416: documentario e fiction che ripercorrono la vita del condottiero per meglio comprenderne gesta e profilo, attraversando la sua avventurosa esistenza nel particolare contesto storico tra Medioevo e Rinascimento. Dalla nascita alla prematura morte, soffermandosi sul suo saggio governo e sul rispetto per la sua amata città, Perugia. Nessuna vendetta, tutt’altro: dal rispetto della forma di governo, così come del corpo accademico, delle arti e corporazioni. Un personaggio che avrebbe segnato diversamente la storia di Perugia e forse della Penisola, se non fosse prematuramente morto nell’assedio dell’Aquila, durante una delle sue campagne espansionistiche verso il sogno di un regno italico.

Ripercorrerne la storia significa anche, nella docufiction, restare affascinati dalla bellezza di Perugia. Ad uno spettatore forestiero svelerà angoli segreti, dall’Archivio di Stato, alla Rocca Paolina, all’Oratorio di San Francesco dei Nobili, alla Cappella degli Oddi a San Francesco al Prato, al Cantinone di Collestrada, ai dintorni del Cassero ed altri ancora. Al perugino, quei luoghi così animati daranno il senso del tempo e la curiosità di guardarli con gli occhi di allora, curiosi dei fatti narrati. Non mancherà anche un richiamo al celebre pittore il Perugino, di cui nel 2023 sono i 500 anni dalla morte.

Ad illustrare la parte documentaria è ancora il noto storico Tommaso di Carpegna Falconieri mentre la fiction è commentata da uno speaker nella lettura di documenti d’archivio e testi di storici del tempo. Protagonisti sono sempre scelti tra rionali e armati della Compagnia del Grifoncello insieme ad altri gruppi storici provenienti da Visso e da Rimini. La regia è dell’assisano Stefano Venarucci, mentre i testi sono di Emanuela Taschini, sceneggiatrice, regista ed attrice.

“Con questa docufiction intendiamo chiudere la trilogia, ideata nel 2020 durante il lockdown ma molto apprezzata dal Ministero della Cultura, come forma nuova di divulgazione, che l’ha approvata e finanziata, insieme a Regione Umbria, Comune di Perugia, Fondazione Perugia e a vari altri privati tra cui la BCC Spello e Velino”, dichiara Teresa Severini, presidente di Perugia1416 Aps. “C’è dietro tanto lavoro – prosegue – al di qua e al di là della macchina da presa, ma soprattutto la voglia di approfondire e al tempo stesso divulgare. La programmazione di questa settima edizione di Perugia1416 prosegue e ci ritroveremo presto per un altro evento. Ma intanto godiamoci questo che rappresenta, tra l’altro, un’ottima forma di promozione della nostra terra”.