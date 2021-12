Bosco di San francesco in versione "natalizia": gli eventi del FAI per rendere ancora più magiche le feste natalizie

Anche in inverno è possibile visitare i Beni Fai nella speciale edizione “vestiti a festa”, per condividere con le persone più care lo splendore di ville, castelli e palazzi signorili riccamente addobbati, la suggestione dei presepi allestiti secondo le tradizioni locali e la bellezza di aree naturalistiche e boschi imbiancati di neve e immersi nella fioca luce dicembrina.

Oltre a tutto questo, al Bosco di San Francesco, Assisi (PG) mercoledì 8 dicembre alle ore 11.30 la giovanissima JG Band, composta da ragazzi di età compresa tra i 15 e i 22 anni, offrirà il Concerto di Natale nel giardino del convento benedettino di Santa Croce, su un palcoscenico naturale, con lo sfondo della Basilica di San Francesco. I musicisti saranno diretti dal maestro Andrea Cavallucci Cavallacci. Il concerto sarà accompagnato da una buona tazza di vin brulé e dolcetti natalizi. Biglietti: intero 10 €; Iscritti FAI e bambini 6 €. Attività gratuita per chi si iscrive in loco al FAI.

Grande novità del 2021 è la prima edizione invernale di Astronomi per una notte, l’osservazione guidata del cielo in programma sabato 11 dicembre alle ore 18. Nel giardino di Santa Croce si terrà una breve introduzione dedicata agli eventi astronomici dell’ultimo mese dell’anno – la pioggia di meteore, il solstizio d’inverno e la congiunzione tra Giove e Saturno, i due giganti gassosi del sistema solare – accompagnata da un buon vin brulé, a cui seguirà una passeggiata verso la radura del Terzo Paradiso (munirsi di torcia e scarpe comode). Qui gli esperti del gruppo Starlight condurranno i partecipanti alla scoperta di costellazioni e pianeti nel terso cielo dicembrino. Biglietti: intero € 12; Iscritti FAI e bambini € 8. Attività gratuita per chi si iscrive in loco al FAI.

I visitatori, infine, potranno curiosare nel Negozio del Bosco e lasciarsi ispirare per gli acquisti natalizi. Tra le proposte regalo si potranno trovare libri selezionati, un coloratissimo assortimento di oggettistica e prodotti gastronomici realizzati con le materie prime provenienti dai Beni, come l’olio extravergine dagli ulivi del Bosco di San Francesco, le marmellate di agrumi antichi del Giardino della Kolymbethra e il sale integrale delle Saline Conti Vecchi. Doni esclusivi, originali e “di valore” perché l’acquisto va a sostegno della missione del FAI per la tutela e la valorizzazione dello straordinario patrimonio d'arte e natura dell’Italia. Gli Iscritti FAI avranno l’opportunità di usufruire del 10% di sconto su tutti i prodotti in vendita.