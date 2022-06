Il borgo di Solomeo riparte alla grande con gli eventi estivi e guarda anche al 2023

Oltre duecento persone hanno preso parte lo scorso 11 giugno alla Cena d’estate di Solomeo, evento che, dopo due anni di stop, torna ad essere il primo momento di incontro e di presentazione alla comunità degli appuntamenti in programma nel borgo nei prossimi mesi.

Il momento della cena ha voluto essere una ripartenza alla grande per gli eventi estivi del borgo di Solomeo che, come afferma il Presidente della Filarmonica di Solomeo, Stefano Gabrielli, «non si è mai fermato, neanche in questo periodo così terribile. Le associazioni, ogni volta che la pandemia lo permetteva, erano pronte a riaprire i propri luoghi di aggregazione e a proporre momenti di festa. La Banda della Filarmonica di Solomeo e il Coro Canticum Novum hanno ripreso da mesi la loro attività per essere pronti al ritorno in presenza. Le scuole di arti e musica prima da remoto e poi in presenza hanno garantito continuità ai tanti allievi iscritti. Tutto ciò è stato possibile grazie alla disponibilità e all’impegno di un gruppo di persone che da anni coordina le attività del paese, ma anche attraverso il contributo di idee e di risorse che la fondazione di Brunello e Federica Cucinelli offre alla comunità locale».

Gli appuntamenti estivi a Solomeo

Tanti gli appuntamenti in programma nei prossimi mesi. Proprio in questi giorni si stanno svolgendo i saggi delle Scuola di formazione “Musikè”, con più di quaranta allievi, che si esibiranno con ottoni, legni, percussioni, pianoforte e chitarra alla fine di un intenso anno accademico. Si sta svolgendo inoltre l’iniziativa “Settima arte”, con protagonista il grande cinema d’autore, ogni giovedì fino al 1 settembre, presso l’anfiteatro del teatro Cucinelli, appuntamento con il cinema all’aperto con proiezioni di film di vario genere e street food and drink.

Dal 1 al 5 luglio 2022 si svolgerà, invece, la XXIII edizione del “Festival Villa Solomei”, il consueto appuntamento con la musica classica per le vie del borgo.

«Solomeo riparte con la sua rassegna annuale di musica classica e contemporanea – ha evidenziato la Presidente del Coro Canticum Novum, Federica Benda - che anche quest’anno, ospiterà artisti nazionali e internazionali».

Molto attesa è la partecipazione al Festival, prevista per martedì 5 luglio, della Banda della Filarmonica di Solomeo che ha intrapreso un percorso di innovazione e di qualificazione del proprio repertorio che la sta portando a conseguire traguardi significativi.

Molto attesa, dopo due anni di stop, la manifestazione “Solomeo, festa rinascimentale”: dal 22 al 31 luglio 2022, infatti, torna una delle manifestazioni popolari, rievocative ed enogastronomiche più significative del nostro panorama regionale. Il programma, in fase di definizione, offrirà ai visitatori le arti e i mestieri di un tempo, giullari, trampolieri, giocolieri e l’ottima cucina umbra.

Ma il piccolo borgo umbro non si ferma al 2022, e guarda già al nuovo anno, il 2023 infatti sarà un anno in cui oltre agli appuntamenti tradizionali, si svolgerà la “Festa grossa”: la Festa giubilare del Santissimo Crocefisso. Un appuntamento che si rinnova ogni venticinque anni nei territori lungo il percorso del torrente Caina. Una manifestazione religiosa molto sentita dalla comunità che porta il Paese a “farsi bello”, ad accogliere le frazioni limitrofe e ad organizzare una grande processione in onore del Cristo Crocefisso. La festa si svolgerà dall’8 al 17 settembre 2023. Sono già stati individuati il Presidente del Comitato della Festa, Paolo Basiglio, e i gruppi di lavoro che per più di un anno lavoreranno alla organizzazione di questo evento.

«Saranno mesi e anni di intenso lavoro – ha concluso il Presidente Gabrielli – che hanno bisogno della disponibilità dell’intera comunità e dell’attenzione delle Istituzioni private e pubbliche locali. Siamo sicuri di poter contare su di voi e su di loro per vivere insieme momenti straordinari».