Borgo S.Antonio. Per la festa del patrono, animali reali e sulla tela. Mostra della pittrice Giusi Velloni. Bestie più vere del vero, che occhieggiano nel cortile esterno e nella chiesa. Quel cortile è storicamente luogo di accoglienza per le bestiole domestiche che vengono benedette, in omaggio al santo eremita, protettore degli animali. Non è un caso che l’iconografia tradizionale lo effigi con accanto il mite porcellino. Species suina che però, secondo l’agiografia, fu anche una delle tante forme assunte dal demonio per tentare il santo. Altre volte Belzebù vestì le forme seducenti di lascive fanciulle.

Ma il santo dovette resistere… per contratto. E non temette le minacciose fiamme dell’inferno, tanto che aiutò i malati colpiti dal suo “fuoco” (herpes zoster) ad alleviare i dolori strusciando sulla cute proprio le cotiche del maiale, il cui grasso ne riduceva i tormenti. Un tempo qui si benedicevano anche le bestie da lavoro, mentre oggi si spruzzano di acqua santa solo quelle domestiche, in specie cani e gatti. Ma, più vero del vero, quest’anno si vede il bestiario di Giusi Velloni, che propone scimmie e leoni, zebre e cavalli, insieme al mite gattino.

E, all’ingresso della chiesa, spicca l’opera straordinaria di Serena Cavallini che effigia il santo, circondato da una greca in cui si propongono ‘oves et boves et universa pecora’. Un capolavoro che, ormai da anni, costituisce – per così dire – il brand della festa. Arte, dunque: un modo egregio per coniugare efficacemente religione e tradizione.