Borgo Sant'Antonio | "La Cultura in Centro": 13 incontri su letteratura, scienza e archeologia, si parte con la Mitologia di Tolkien

"La Mitologia di Tolkien. Un viaggio tra il Signore degli Anelli e lo Hobbit": è il secondo appuntamento - 15 aprile - dell'evento "la Cultura al centro" un ciclo di conferenze - organizzate in collaborazione con Vivere Perugia - che si pongono l’obiettivo di coinvolgere una vasta platea di cittadini su temi quali l’archeologia, la pittura, la letteratura, l’arte e la scienza. Il tutto si svolgerà nellomsplendido Oratorio di Sant’Antonio abate, in Corso Bersaglieri. Da marzo ad ottobre, con pausa estiva, i sabati pomeriggio vedranno la presenza al Borgo di esperti e professionisti che forniranno una ulteriore chiave di lettura a fatti, vicende e personaggi, spesso solo superficialmente noti al pubblico. Un programma pensato per intrattenere e al tempo stesso per riflettere su temi che fanno parte del nostro bagaglio culturale. DI SEGUITO IL PROGRAMMA.