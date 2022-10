Borgo D'Oro, si chiudono gli eventi di Corso Garibaldi District con il Pranzo multietnico di quartiere

Indirizzo non disponibile

Si chiude in bellezza la serie di appuntamenti di promozione del quartiere del Borgo d’Oro a Perugia organizzati dal progetto Corso Garibaldi District, che hanno animato la stagione estiva.

Domenica 16 ottobre si terrà il tradizionale appuntamento di fine stagione con tutte le attività di street food di Corso Garibaldi che si ritroveranno per cucinare insieme per il “Pranzo di Quartiere”. Appuntamento che torna così dopo il successo di quello che si è svolto a maggio, per un momento all'insegna dell’incontro tra la comunità del quartiere perugino e i suoi ospiti. Al centro ancora una volta i piatti delle diverse cucine dal mondo che caratterizzano ormai questa parte di Perugia.

Un pranzo multietnico, come l'anima del quartiere

Per l'occasione verrà offerto un nuovissimo menù realizzato da tutti i ristoranti, un pranzo dove si potranno gustare i sapori delle diverse tradizioni culinarie presenti in Corso Garibaldi. Sono previste 7 portate con protagoniste varie cucine etniche: Pop-corn di pollo fritto e salse a cura di Fuji Chicken; Bamia (piatto a base di okra in umido, crema di arachidi e vegetali); Arvoltolo de Il Giardino con salsa Tzatziki a cura di Sapore Greco; Tagliatelle fatte a mano al sugo a cura del ristorante Dal Mi Cocco; Manzo Sichuan con cipolla e peperoni a cura di Wang Noodles e falafel a cura di Petra Street Food; Spiedino di carne a cura di Sapore Greco; Spuma di pere, crumble di cioccolato e caramello del locale Il Giardino.

Il pranzo si svolgerà in piazza Lupattelli dalle ore 13.

Il ricavato del pranzo come sempre verrà utilizzato dall'associazione Assogaribaldi per l'organizzazione degli eventi legati alla promozione del quartiere ed altri interventi di promozione del Borgo.

Corso Garibaldi District così, anche per l’estate 2022, con il suo progetto ha guardato alla riqualificazione culturale, sociale, urbana e commerciale del quartiere perugino del Borgo d’Oro. Da giugno a settembre un ricco cartellone di iniziative (concerti, mostre, live drawing, mercatini, proiezioni cinematografiche, pranzi di quartiere, degustazioni di eccellenze locali e cibi da tutti il mondo) ha arricchito l’estate di Perugia, organizzate dall'Associazione AssoGaribaldi, in collaborazione con l'associazione "Vivi Il Borgo" e il Comune di Perugia, e con il contributo dei commercianti di Corso Garibaldi (Umbrian Concierge - Dal Mi Cocco - Sapore Greco - Wang Noodles - Ristorante Mandela - Pizzeria Paciotti - Wang Noodles - Zin Zan - Il Giardino - Fuji chiken - Mazzacheff – Arepapa - Petra Street Food).