Al Borgo d'Oro arrivano cantastorie, musiche, concerti, artigianato e street food

Artigianato di strada, in francese artisanat de rue, è il nuovo evento per il progetto “Corso Garibaldi District”: una giornata dedicata al piccolo artigianato creativo, accompagnato da concerti, selezioni in vinile e l'esibizione di cantastorie, oltre al caratteristico street food di quartiere con i sapori da tutto il mondo che contraddistingue corso Garibaldi.

L’evento, in programma sabato 16 ottobre, è promosso dall'associazione di promozione sociale AssoGaribaldi con il contributo dei commercianti di Corso Garibaldi in collaborazione con l'associazione storica Vivi il Borgo e il Comune di Perugia. Le attività della via che si mobiliteranno sono Umbrian Concierge - Dal Mi Cocco - Sapore Greco - Wang Noodles - Ristorante Mandela - Pizzeria Paciotti - Wang Noodles - Zin Zan- Fuji chiken - Il Giardino.

Alle ore 16 si terrà un incontro con il presidente dell'associazione di Via Birago cap 06124, Pop-up libri e l'assessore al turismo del Comune di Perugia Gabriele Giottoli, per raccontare il processo virtuoso di riqualificazione in atto in piazza Birago.

Alle ore 17 si esibirà il cantastorie "Liberbici", alle ore 17.30 concerti di ottima qualità con un trio Jazz: Gabriel Marciano sassofonista romano, Pietro Paris al contrabbasso e Lorenzo Brilli alla batteria. A seguire jam session.

La seconda parte della serata, dalle ore 22 in poi, terminerà lungo la parte centrale della via e nei vari locali del quartiere con concerti al Ristorante Africano Mandela e al Giardino in via dei Pellari.

Il progetto “Corso Garibaldi District” prosegue così con un ulteriore passo del processo di riqualificazione del quartiere perugino di corso Garibaldi e del Borgo d’Oro, ormai avviato da qualche anno e che sta dando risultati molto concreti.