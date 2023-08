Borgo Cerreto, tutto pronto per la sagra del tartufo e della trota del Nera

Tutto pronto a Borgo Cerreto di Spoleto, in Valnerina, per la Sagra del Fungo e della Trota del fiume Nera dal 12 al 15 agosto con grandi novità nel menù. Deliziosi piatti a base di funghi porcini ma la novità 2023 è la signora del Nera, la trota che potrà essere degustata anche fritta.

Il 10 agosto, in occasione delle celebrazioni del Santo Patrono San Lorenzo, si terrà alle ore 17:00 il triangolare amichevole tra la ASD Pontano, la ASD Spoleto ed la A.S. Gubbio 1910, per proseguire con le celebrazioni religiose e la cena presso i giardini pubblici alle ore 20:00. Alle ore 22:00 serata dedicata ai ragazzi, con Dj Hobbeat.

Il 12 agosto, alle 18:30 presso i giardini pubblici si terrà lo spettacolo “Il segreto del bosco” nell’ambito del progetto “Figuratevi in Valnerina”, mentre il 13 e 15 agosto alle 18:00 si terranno due importanti appuntamenti per bambini e famiglie, presso il Museo delle Mummie in Via Cerretana, con “Street Art Lab, Letture ad alta voce e Caccia al Tesoro, a cura dell’Associazione Pro Loco Borgo Cerreto APS ed il Giardino di Matisse.

Il Museo delle Mummie, diretto dalla Direttrice Agata Lunardini dell’Università di Pisa, inoltre, vi aspetta tutti i weekend di agosto, con visite guidate gratuite.

Gli appuntamenti si concluderanno martedì 15 agosto con il grandioso spettacolo pirotecnico, realizzato dalla Pirotecnica Santa Chiara. Un spettacolo che da anni richiama un enorme afflusso di persone da tutta l’Umbria e dalle regioni limitrofe e che quest’anno, dopo due anni di stop, è tornato più forte di prima con numeri da record.

L’Associazione Pro-Loco Borgo Cerreto APS, ringrazia tutti coloro che permettono ogni anno la realizzazione delle iniziative estive.