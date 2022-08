Borghi più belli d'Italia in Umbria, il 7 agosto protagonista Corciano con Marino Bartoletti

Il 7 agosto Corciano sarà protagonista dell terzo appuntamento con il Festival dei Borghi più Belli dell'Umbria. Al centro dell'incontro ci sarà Marino Bartoletti, giornalista, autore, scrittore di grande successo, fra i molti premi vinti ricordiamo il più recente, il Premio Bancarella Sport per "Il Ritorno degli Dei". Questo sarà il libro di cui Bartoletti parlerà in Piazza Coragino dalle 21:30. L'incontro, ad ingresso gratuito e moderato da Paola Costantini, sarà trasmesso in diretta Facebook.

L’evento “Festival dei Borghi più belli dell’Umbria” coinvolge otto fra i più bei borghi dell’Umbria, afferenti all’Associazione Borghi più Belli d’Italia. Dopo Corciano sarà la volta du Lugnano in Teverina e Panicale.

L’obiettivo primario del Festival è quello di promuovere il binomio ricchezza patrimoniale del Borgo e eccellenza artistica umbra presentando uno spettacolo in un contesto suggestivo e soprattutto in sicurezza. Il Progetto nasce dalla volontà di rilanciare il turismo in Umbria dopo il lungo periodo di stop dovuto alla pandemia con l’obiettivo di dare un occasione di lavoro anche al settore della musica dal vivo, dagli artisti a tutte le maestranze coinvolte in questo ambito.