Pietralunga, boom di presenze per il fine settimana all’insegna del tartufo bianco e della patata

Un intenso profumo di tartufo si è riversato fra le strade di Pietralunga che ha vissuto un fine settimana di grande afflusso e interesse per la 36esima edizione della Mostra mercato del tartufo bianco e della patata, che si è svolta dal 6 all'8 ottobre. L'evento, organizzato dal Comune di Pietralunga con il supporto del Gal Alta Umbria e di alcuni sponsor privati, ha proposto un ricco programma di attività legate al territorio e alla sua tradizione enogastronomica, valorizzando i prodotti tipici di questa zona dell'Umbria, famosa per i suoi paesaggi suggestivi.

Tra le attrazioni principali dell’evento ci sono stati gli stand e il mercato dedicati ai prodotti locali, i cooking show con dieci chef umbri che hanno preparato piatti gourmet in versione street food, accompagnati da musica dal vivo, le degustazioni guidate, le passeggiate nel verde, le mostre, il teatro e l'animazione per grandi e piccini. Non sono mancati gli appuntamenti sportivi, con la Trifola Trek, la Tartufissima podistica e la Tartufissima Longstone Bike. Inoltre, si sono tenuti due momenti istituzionali: la firma dell'accordo di amicizia tra il Comune di Pietralunga e i Comuni spagnolo di Mora de Rubielos e francese di Uzes, uniti dalla passione per il tartufo, e il convegno “Quercia e tartufo, simbiosi naturale”.

Il sindaco di Pietralunga Mirko Ceci ha espresso grande soddisfazione per il successo di pubblico, che ha raggiunto il numero massimo di presenze, e per la qualità dell'offerta della manifestazione, che ha saputo coniugare gastronomia, cultura, sport e intrattenimento. Un ringraziamento è andato a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'evento.