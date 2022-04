"Boldrino da Panicale. Storia di un capitano di ventura", a Panicale presentazione della biografia scritta da Luciano Taborchi

Indirizzo non disponibile

Verrà presentata a Panicale sabato 9 aprile 2022 “Boldrino da Panicale. Storia di un capitano di ventura. Da guerriero per vendetta a Signore della Marca”, la prima biografia completa del famoso condottiero.

L’ultimo libro di Luciano Taborchi, che in passato aveva già condotto ricerche su un altro capitano di ventura nato nelle colline del Lago Trasimeno (Nicolò Piccinino), è edito dalla Morlacchi Editore, e si avvale del patrocinio della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, del GAL Trasimeno-Orvietano, dei Comuni di Perugia e Panicale, dell’Accademia Masoliniana, del Lions Club Trasimeno, nonché del sostegno dell’Azienda La Querciolana, del GAL e della Banca BCC.

La prima biografia completa di Boldrino - realizzata da Taborchi attraverso le cronache del tempo e documenti rivenuti presso i principali Archivi di Stato (Perugia, Siena, Ancona, Macerata) - ridà all’antico cittadino di Panicale la giusta collocazione nella storia. Infatti, i pochi che avevano scritto su Boldrino lo avevano accomunato più a un brigante, che a uno dei più grandi capitani di ventura del tempo. Allievo di Giovanni Acuto, maestro di Muzio Attendolo, ispiratore di tanti altri, Boldrino fu invece primo attore delle vicende belliche di anni tormentati, ma anche fecondi d’innovazione. Con lui l’arte della guerra diventò anche

arte del potere. La sua storia e le sue imprese hanno dato lustro a Panicale, a Perugia, all’Italia di mezzo.

La presentazione del lavoro, organizzata dall’Accademia Masoliniana, dal G.A.L. Trasimeno-Orvietano e dal Lions Club Trasimeno, si terrà sabato 9 aprile 2022 a Panicale, alle ore 18,

presso il Museo del Tulle.

Interverranno alla presentazione: Maria Lucia Perego, Presidente dell’Accademia Masoliniana e del Lions Club Trasimeno; Francesca Caproni, Direttore G.A.L. Trasimeno-Orvietano; Mario Squadroni, Professore di Archivistica - Università di Perugia e Presidente DSPU; Luciano Taborchi, Autore.