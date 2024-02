Nuova linfa per il Blueside Jazz Club, il nuovo calendario degli appuntamenti

La presentazione del nuovo programma culturale annuale di Blueside Jazz Club, concept store situato nel centro storico di Perugia, è stata l’occasione per rendere omaggio al sindaco di Perugia Andrea Romizi, con un oggetto di design raffigurante una tromba realizzata artigianalmente in vetro borosilicato, come simbolo di Perugia capitale del Jazz. L’occasione ha rappresentato un momento di riflessione sui temi legati al mondo del Jazz che trovano nel capoluogo umbro terreno fertile di forte contaminazione culturale, anche grazie a Umbria Jazz che ha reso la Regione riconosciuta a livello internazionale. In questo contesto si inseriscono gli eventi che verranno organizzati all’interno dello store Blueside. Oltre alla presenza del primo cittadino di Perugia, hanno partecipato Roberto Falocci (Amministratore delegato di Blueside Emotional Design / Steroglass), Lisa Falocci (Marketing Manager Blueside Emotional Design) e Edoardo Tintori (Presidente Associazione Culturale Blueside Jazz Club).

La location, altamente innovativa e di design, dove si svolgono gli eventi è suddivisa in due piani. Al piano terra si trova lo showroom Blueside un luogo di forte bellezza estetica in cui il vetro la fa da padrona, rappresentando il leitmotiv sia a livello di contenitore, in quanto è presente in ogni angolo dello spazio, che di contenuto espresso dai “gioielli di fabbrica” vale a dire oggetti realizzati artigianalmente in vetro borosilicato da mastri soffiatori, che abbracciano sia il comparto del design che quello del fashion. E al secondo piano si trova un ambiente unico nel suo genere, con delle vetrate ad arco che danno sulla via pedonale di Via Oberdan, in cui far vivere emozioni e esperienze variegate tra musica, racconti, fotografia, e tanto altro. Completano lo spazio un setup audio e luci adatto a molteplici eventi e circostanze, un angolo bar dove si possono ammirare, ma anche usare, bicchieri realizzati a mano, le cui linee di design contemporaneo e fuori dalle righe li trasformano in vere opere d’arte. In questo luogo elegante e ricercato prendono forma eventi esclusivi in cui all’armonia dei suoni delle note black si abbinano diverse forme di bellezza declinate in espressioni artistiche, musicali e artigianali.

Nel prendere la parola Edoardo Tintori ha spiegato tutta l’evoluzione dell’azienda, dalla sua fondazione nel 1959 con la bottega artigianale “Soffieria perugina” situata in Via dei Filosofi, alla successiva nascita di Steroglass, e a seguire la creazione del marchio Blueside Emotional Design nel 2008, l’apertura dello store nel centro storico di Perugia nel 2014, e per finire l’istituzione dell’Associazione culturale Blueside Jazz Club che organizza iniziative a carattere artistico e musicale. Roberto Falocci, ceo del brand, nell’entrare nel merito di tutti e nove gli eventi che a partire dal 9 marzo fino al 14 dicembre verranno realizzati in questo spazio esclusivo, ha messo in evidenzia la volontà di far ammirare il bello, declinato in diverse forme espressive, a favore della città, con iniziative molto ricercate, raffinate, rivolte a un pubblico attento e appassionato della cultura, del Jazz e dell’arte.

Chiude gli interventi Lisa Falocci che ha esplicato con dovizia di particolari e in modo appassionato come il vetro, utilizzato principalmente nell’industria farmaceutica per scopi scientifici e chimici, è caratterizzato per avere un livello di perfezione e purezza assoluti, persino superiore al cristallo, e una resistenza ineguagliabile nel mercato, perché privo di contaminanti. Una materia prima speciale che parte dal tubo con diversi spessori, diametri e lunghezze, che poi viene modellato a seconda delle esigenze specifiche mantenendo forme rotondeggianti e sinuose. Altra prerogativa del vetro borosilicato è che si può lavorare all’infinito, e da questa peculiarità è stato creato un progetto altamente sostenibile in cui si recuperano le forme scientifiche, che poi si trasformano in prodotti di design che vanno dal dining al living fino ad arrivare al settore del fashion con una apposita linea di gioielli realizzata in vetro.

A conclusione degli interventi, è avvenuta la consegna di una tromba realizzata a mano in vetro al sindaco Romizi, il quale ha espresso parole di gratitudine e di profondo apprezzamento per il lavoro svolto e per i valori che vengono emanati, dalla conoscenza antica a una grande abilità di lavorare questa materia, alla grande capacità creativa di aprirsi al mondo. “La nostra città – continua il sindaco – ha un gran bisogno e beneficia grandemente di realtà come la vostra, molto legata all’italianità e alla peruginità e ci inorgoglisce anche il fatto che avete scelto di credere nel centro storico, di aprire un luogo, lavorare verso la bellezza, anche con l’implementazione delle vostre attività verso la musica e nello specifico verso il Jazz”.

Il fitto programma del 2024 prevede nove iniziative culturali. Si parte il 9 marzo alle 21 con “Note di Blues” in cui si ripercorrono i sentieri del grande Blues, dai classici primordiali, agli Allman Brothers della West Coast fino a Ray Charles, rivisitati con uno stile fresco e dinamico dalla Bluesy Mood Band. Durante questo allegro after dinner verranno presentati dei cocktail nei nuovi bicchieri della collezione Blueside 2024 in abbinamento a dolcetti e stuzzichini. Il 20 aprile alle 21 è la volta di “Di guerra e di amore - I Cantautori raccontano”, lettere, storie e canzoni raccontate dai “Gian De Brughi” in cui si andrà a pescare nell’infinito archivio della Canzone d’Autore italiana proponendo e riarrangiando capolavori di questo amatissimo genere musicale. Durante questa serata verranno serviti vini da meditazione e piccoli cibi sui migliori prodotti della collezione Blueside Emotional Design. Il 18 maggio alle ore 21.00 verrà organizzata “Seduzioni alchemiche”, un’esperienza sensoriale dedicata alla scoperta degli oli essenziali, dei loro metodi di estrazione e delle loro magiche proprietà. Si tornerò al tempo degli alchimisti e si distillerà in diretta con varie tecniche per poi assaggiare esclusivi cocktail alchemici realizzati ad arte dal master Barman Andrea Cason, accompagnati da piccole cibarie naturali, cullati dalle note del grande jazz d’atmosfera. A luglio, durante Umbria Jazz, verranno organizzate tre serate “Note di vetro” con musica Jazz dal vivo. Durante le serate sarà presentata la nuova collezione di vetro soffiato “Blueside Summer 2024”. Il 18 luglio suonerà Riccardo Catria Quartet, il 19 luglio Alberto Mommi Quartet e il 20 luglio B.A.D Trio feat Lorenzo Bisogno. Dopo la pausa estiva si riparte il 21 settembre con un vernissage “Al di là del sogno, la prima personale di Anna Lepri, con opere di pittura. Il 12 ottobre alle ore 21.00 l’evento “Gocce di Splendore” in cui i cantautori “Gian De Brughi” raccontano storie ispirate agli “ultimi” regalando momenti di rara intensità espressiva e culturale. Durante la serata verranno serviti vini da meditazione e piccoli cibi sui migliori prodotti della collezione Blueside Emotional Design. Il 9 novembre alle ore 17.30 un altro vernissage “Mondi”, dipinti e poesie di Adele Rugini accompagnate dalla musica di Sauro Alicanti duo, in cui si evidenzia la differenza tra mondo percepito e quello immaginario, un mondo fatto di relazioni e di incontri, un altro di silenzi e oscurità. Il 16 novembre alle ore 21.00 una serata davvero particolare con “Filosofi per una sera”, in cui si potrà praticare questa disciplina attraverso il dialogo per esercitare il pensiero critico. Al termine del momento filosofico una schitarrata conviviale e piccoli cibi da osteria annaffiati da vino e assenzio. E per finire il 14 dicembre alle ore 21.00 sarà la volta di “The Soulfathers”, una serata a ritmo soul del grande Stevie Wonder in cui ci si scambieranno gli auguri di Natale con piccoli cibi, dolcetti e sfiziosi cocktail preparati dal maestro barman Emilio Sabbatini sui nuovi bicchieri della collezione Blueside Emotional Design. Il programma degli eventi del 2024 è consultabile sul link: https://www.blueside-design.com/cataloghi. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, scrivere a: info@blueside-design.com, o rivolgersi al numero telefonico: 349.4373708.