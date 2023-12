Al Blueside Jazz Club un anno di cultura tra musica e arte

L’inaugurazione del Blueside Jazz Club nel 2023 non è stata casuale, ma è stata appositamente voluta per rendere omaggio ai cinquant’anni di Umbria Jazz. Questo traguardo, che ha reso il Cuore verde d’Italia riconosciuto a livello mondiale come luogo di contaminazione artistica e per la sua raffinata scelta musicale orientata ai ritmi soul e blues, ha spinto Roberto Falocci presidente di Steroglass, azienda proprietaria del brand Blueside, a dare avvio a una nuova avventura culturale. Nasce così il primo Jazz Club nel cuore del centro storico di Perugia. “Sicuramente è stato l’anno in cui abbiamo espresso al meglio le nostre capacità e potenzialità – afferma Falocci –. É stato fondamentale l’avviamento di un circolo culturale che promuovesse il bello non solo attraverso le nostre opere artistiche e vetrarie ma anche tramite altre forme d’arte che vanno dalla poesia alla musica, dalla pittura alla filosofia. Tutte dinamiche che servono per arricchire l’offerta culturale della città a favore di chi è in cerca di novità capaci di emozionare”.

La ripresa degli eventi unita alla voglia di divertirsi ha trasformato il Blueside Jazz Club in un punto di approdo per gli appassionati di musica jazz, blues e soul e per chi vuole vivere esperienze originali e accattivanti, ad alto contenuto valoriale.

È innegabile quindi che il Blueside Jazz Club Cultural Experience si presenta come un vero e proprio circolo culturale, aperto a variegati scenari artistici che riescono a coniugare l’amore per il design e l’artigianato alla bellezza delle note musicali, ulteriormente esaltate da esperienze gastronomiche e sensoriali con speciali degustazioni olfattive. Del resto il dna di questo nuovo spazio, con la sua magia e unicità, si contraddistingue per la sua cifra stilistica così originale e davvero fuori dal tempo, che ruota intorno al nobile materiale del vetro.

“L’interesse verso le nostre forme espressive è in crescita – continua il presidente – e il palinsesto di eventi organizzati nel 2023 ha sicuramente incrementato la nostra notorietà. E sebbene l’investimento profuso in termini di energie e risorse umane sia stato imponente, ci riteniamo molto soddisfatti di questo primo anno di iniziative culturali che ci hanno permesso di portare avanti un progetto di bellezza integrata a una promozione di un prodotto, come il nostro fatto a mano da mastri soffiatori di vetro”. La straordinarietà di questi eventi si è concentrata anche su un’altra dimensione, che è quella umana e sciale. “In questo anno abbiamo ritrovato clienti affezionati, abbiamo fidelizzato molte persone e sono nate amicizie molto forti e genuine a dimostrazione che l’amore per la bellezza suscita ammirazione. Un altro dato che ho piacevolmente notato è che una volta che i partecipanti ci conoscono, apprezzano molto la nostra programmazione di spessore, varia e diversificata”.

Dopo un anno di attività culturali tra musica, mostre, degustazioni, cocktail d’autore, arte, fotografia e poesia, il primo concept Jazz Club di Perugia ha conseguito la finalità che si era posta, cioè di creare convivialità, cercando di soddisfare l’esigenza delle persone di tornare a socializzare e a divertirsi, riportando anche un po’ di sorriso e entusiasmo.

E per il 2024 la proposta valoriale si arricchirà ulteriormente con un’offerta ancora più mirata e ottimizzata, pur mantenendo il format base per far sì che il Blueside Jazz Club possa diventare un punto di riferimento culturale e ricreativo per tutta la città.