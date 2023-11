Black weekend al Quasar Village, tre giorni di shopping e sconti speciali

Non un solo giorno, bensì un intero fine settimana per uno shopping vantaggioso, tra offerte e promozioni. Al Quasar Village è tutto pronto per il Black weekend che inizia proprio venerdì 24 novembre, giorno del Black Friday: chi acquista una gift card da 50 euro, ottima anche come idea regalo, ne riceverà in omaggio una da 10 euro, per un massimo di tre gift card a persona, da spendere in tutti i negozi del centro commerciale, compreso il Quasar Medical center, entro un anno dall’acquisto. La card è acquistabile dalla vending machine presente nel Centro o presso la postazione multiservizi Helpy, oltre che on line.

Sabato 25 e domenica 26, poi, lo shopping continua con ‘Il Mercatino solidale di Natale CRI’, organizzato dal Comitato di Corciano della Croce Rossa Italiana e aperto dalle 9.30 alle 19.30. Giunto alla terza edizione, il mercatino è un momento importante per la raccolta fondi e il sostegno alle attività del Comitato; si svolgerà nelle tipiche casette di legno all’esterno del centro commerciale, dove si potranno trovare il tradizionale Panettone solidale e tante idee regalo per Natale uniche ed originali, perché molti dei prodotti sono stati realizzati o confezionati dalle abili mani dei volontari del Comitato. Per i più piccoli sabato 25 dalle 16 alle 18 è in programma l’intrattenimento con animazione di ‘Facciamo Festa Perugia’ e le fantastiche mascotte. Domenica 26, sempre dalle 16 alle 18, intrattenimento con i Giovani della Cri e trucca bimbi. In entrambi i pomeriggi sarà offerta una merenda a tutti i bimbi che parteciperanno alle attività.

Infine, domenica 26 novembre dalle 17 c’è lo spettacolare ‘Super robot light show’ con Plasteroid, un robot pronto a stupire il pubblico con i suoi giochi di luce e coinvolgenti avventure; riaprirà, poi, il Quasar Baby, il villaggio dei bambini, con tantissimi giochi e fantastiche attività per i più piccoli, in uno spazio multifunzionale in cui c’è il baby parking, la sala festa e la ludoteca.