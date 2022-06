Bizzarri Golf Cup 2022, torna a Perugia l'appuntamento con il grande golf ed è record di partecipanti

Prezzo non disponibile

Dal 10/06/2022 al 12/06/2022

Preparativi ultimati per ospitare a Perugia la 19/a edizione della Bizzarri Golf Cup 2022, l'edizione che segna già un record di partecipanti. Saranno infatti 200 i giocatori partecipanti alla sifda, provenienti da tutta Italia. Tre giorni di gara, ospiti internazionali e un pubblico che quest’anno sarà ancora più numeroso grazie alla fine delle restrizioni dovute alla pandemia.

Questi numeri con cui si presenta il sempre suggestivo appuntamento golfistico, che quest'anno si svolgerà dal 10 al 12 giugno nella consueta cornice bellissima e accogliente del Golf Club di Perugia.

La manifestazione è nata dalla passione di Marco Bizzarri, presidente della Bizzarri Srl, azienda folignate protagonista del polo industriale dell’arredamento e delle forniture per la GDO, e mira ad implementare uno scambio di esperienze degli appassionati di golf che ogni anno raggiungono Perugia da tutta Italia e oltre. Per tre giorni si troveranno a vivere un’esperienza speciale, all'insegna dello spirito agonistico e del divertimento, m anache della cultura e della bellezza di una regione famosa per essere il cuore “green” d’Italia.

Anche quest'anno non mancheranno ospiti di prestigio: la Bizzarri Golf Cup ha visto infatti nel corso degli anni anche la presenza di nomi importanti nel mondo del golf, dall’italiano Costantino Rocca (ospite per ben cinque edizioni), agli spagnoli Juan Quirós Segura (presente in tre edizioni), Manuel Piñero e José Maria Cañizares, fino agli italiani Gregory Molteni e il campione del mondo di calcio Giuseppe Dossena.

Regolamento della manifestazione

L'appuntmanto è rivolto a giocatori non professionisti e agli amanti del golf, tra amicizia e rivalità, sport e divertimento, agonismo e relax. A livello dilettantistico la Bizzarri Golf Cup è considerata una delle gare più belle con numeri importanti: tre categorie, 88 giocatori passano il taglio, un vincitore assoluto. 36 buche medal scratch e pareggiata per la prima e la seconda categoria. 36 buche lordo stableford per la terza categoria.

Si qualificano al 2° giro i primi 88 giocatori della classifica generale lorda, fatti salvi i primi 8 lordi di terza categoria. In caso di parità per la qualificazione al 2° giro, si procederà ad un confronto degli score sulle ultime 9, 6, 3 buche ed infine sull’ultima buca dello score del campo. Perdurando la parità si confronteranno gli score, buca per buca, partendo dalla 18 dello score del campo e se necessario si procederà al sorteggio.

L’ordine di partenza del giro di qualifica di venerdì e sabato sarà a discrezione del Comitato. Il giro di qualifica della terza categoria si giocherà nelle giornate di venerdì e sabato, in quanto nella giornata di sabato saranno riservati alla terza categoria solamente 20 posti.

La partenza del 2° giro prevede una shot gun alle ore 9, per la determinazione dei flight e delle buche di partenza saranno prese in considerazione le classifiche.

Gli orari, le buche e gli abbinamenti saranno disponibili sulla home page del sito www.golfclubperugia.it e sulla pagina risultati, a partire dalle ore 21.30 di sabato.

Il programma

10 giugno

Gli iscritti alla gara di 3° categoria dovranno presentarsi al tee di partenza della buca 1, secondo l’orario a loro assegnato. In mattinata si svolgerà la Pro-Am memorial Fabrizio Prato con i maestri Umbri.

11 giugno

1° giro e qualifica per 1° e 2° categoria. Concluso il giro viene effettuato il taglio. In serata verrà pubblicata la lista dei giocatori ammessi alla giornata successiva.

12 giugno

Partenza Shot Gun alle ore 9. Arrivo previsto alle ore 14. A seguire si disputerà la finale del Driving Contest alla buca 10. Durante il pranzo offerto agli iscritti al torneo, avrà luogo la premiazione.