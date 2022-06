Birba chi legge, torna ad Assisi la Festa delle Storie per bambini e ragazzi che trasforma la città in un luogo magico

Nel prossimo mese di settembre la città di Assisi tornerà ad ospitare la manifestazione “Birba chi legge” Festa delle Storie per bambini e ragazzi, promossa dall'APS Birba con il sostegno della Fondazione Perugia e del Comune di Assisi.

Dal 9 all’11 settembre abdrà in scena un lungo fine settimana dedicato a tutta la famiglia nella location dei suggestivi luoghi dell'acropoli trasformati per l'occasoine in palcoscenico per spettacoli di narrazioni, laboratori creativi, passeggiate letterarie, letture itineranti, presentazioni di libri. Al centro di tutto, come di consueto, sarà il pubblico che verrà coinvolto in esperienze indimenticabili da prestigiosi artisti, provenienti da tutta Italia.

Francesco Chiacchio firma l’immagine del Festival 2022

«Una serie di piacevoli circostanze ha fatto incrociare Birba con Francesco Chiacchio – racconta Alessandra Comparozzi, presidente dell’associazione Birba - già da tempo nella lista degli illustratori ai quali ci sarebbe piaciuto affidare l'immagine della Festa. Francesco, con l'eleganza e la generosità che lo contraddistinguono, si è reso disponibile a realizzare sia l'immagine per il Concorso che quella per la Festa delle Storie. Eravamo sicuri che avrebbe fatto un bellissimo lavoro interpretando con il suo stile inconfondibile, per immediatezza ed espressività del segno e forte impatto cromatico, lo spirito più autentico della festa, ma non ci aspettavamo di rimanere senza fiato come è successo. Ogni anno si ripete la magia di affidarci allo sguardo di artisti straordinari per sensibilità e intelligenza. Artisti che condividono con entusiasmo il valore del nostro progetto e ce lo dimostrano riuscendo sempre a cogliere a pieno l'anima del nostro fare festa in città con le storie i bambini le bambine».

Francesco Chiacchio è nato a Firenze nel 1981, dove vive e lavora. Ha illustrato dischi, poster e libri, collaborando con diverse case editrici, tra cui Orecchio Acerbo, Topipittori, Rizzoli Lizard e Salani. Dal 2010 al 2012 ha illustrato le pagine culturali del quotidiano La Repubblica di Firenze. Nel 2021 è stato selezionato per partecipare a Illustrarte, Biennale Internazionale di Illustrazione per l’infanzia. Dal 2021 disegna vignette per il settimanale L’Essenziale. Francesco ama coltivare le parole nell’ orto-grafia, annaffiarle con segni differenti, guardarle crescere da lontano e coglierle in un disegno.

Il concorso “Una biblioteca in ogni scuola”

In attesa del programma della Festa delle Storie, che sarà svelato prossimamente, restano aperte fino al 15 luglio le iscrizioni alla quinta edizione del Concorso “Una biblioteca in ogni scuola”, promosso dall'associazione BiRBA, che premia con 1000 € in libri, il progetto di realizzazione o di sviluppo di una biblioteca scolastica gestita da volontari che l'Associazione, dopo una attenta selezione delle domande pervenute, ritiene più meritevole di sostegno. Informazioni e modalità di iscrizione sul sito www.birbachilegge.it

Sito ufficiale www.birbachilegge.it