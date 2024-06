Birba chi legge pronta a invadere Assisi con la Festa delle storie

Pronta a tornare in scena ad Assisi "Birba chi legge" Festa delle storie, ideata e organizzata dall'associazione Birba in collaborazione con il Comune di Assisi e con il sostegno della Fondazione Perugia.

La settima edizione, all’insegna della sostenibilità sociale e ambientale, animerà la città dal 13 al 15 settembre sotto il segno di storie lette, narrate, cantate, danzate, disegnate, drammatizzate, appuntamenti durante i quali il pubblico, attraverso percorsi che si articoleranno in ogni angolo di Assisi, sarà coinvolto in esperienze indimenticabili.

Non solo, a prendere il via saranno corsi di formazione sull'uso della voce rivolti ad adolescenti e adulti, spettacoli di narrazione, di strada, di prosa e di circo, letture ad alta voce, presentazioni di libri, laboratori creativi e musicali, camminate letterarie e una bellissima novità per fare comunità, che sarà però annunciata prossimamente. Tra gli ospiti, prestigiosi professionisti del settore in modo da garantire un’offerta variegata e di qualità.

Particolare risalto sarà dato alla cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso nazionale “Una biblioteca in ogni scuola” che si terrà domenica 15 settembre nella sala della Conciliazione. Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 15 luglio (regolamento sul sito Birba chi legge).

L’immagine ufficiale di “Birba chi legge” Festa delle storie 2024, così come quella del concorso, è firmata da Noemi Vola, autrice e illustratrice piemontese che dal 2017 collabora con case editrici italiane e straniere, principalmente nel settore dell'editoria per ragazzi. Alcuni dei suoi libri hanno ottenuto riconoscimenti, come il “Cicla Award Best International Illustrated Book” curato dalla China Shangai International Children’s Book Fair e il premio nazionale “Nati per leggere”.