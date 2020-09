Biodiversità alimentari come ricchezza per l'economia locale: a Trevi una tavola rotonda

Che l'Umbria sia terra di eccellenze eno gastronomiche è cosa certa. A renderla ricca e feconda sono in particolare le biodiversità, un vero e proprio valore che si trasforma in esclusività per tutto il territorio, capace di attrarre turisti ed estimatori non solo da tutta Italia, ma anche dall'estero.

Per questo motivo l'azienda umbra Molino Sul Clitunno, gestita dalla Famiglia Marani con oltre 35 anni di esperienza, organizza il prossimo 19 Settembre a Trevi la tavola rotonda: “Le biodiversità agroalimentari come patrimonio di un territorio”. L'occasione vuole essere di incontro per i produttori umbri ed i maggiori rappresentanti dell’enogastronomia regionale, con l’obiettivo di confrontarsi sulle nuove tendenze e sulla nuova consapevolezza alimentare dei consumatori all'indomani del lockdown.

Molino Sul Clitunno, oltre ad essere un'azienda completamente green, dalla scelta dei grani emiliani, fino alla molitura, che avviene con un sistema alimentato ad acqua, ha a cuore il territorio umbro anche dal punto di vista sociale: sono etichettate Molino Sul Clitunno, infatti, le farine utilizzate dagli ospiti dell’Istituto Serafico di Assisi per i laboratori di manipolazione degli impasti che vengono svolti come attività ludico educativa.

L'incontro del 19 Settembre costituisce la seconda tappa del Road Show “INFARINATI” che Molino sul Clitunno ha organizzato per portare in tour l'eccellenza umbra nelle regioni del Centro e Sud Italia.

La tavola rotonda si svolgerà alle ore 16.30 presso Villa Fabri a Trevi con il patrocinio del Comune di Trevi. Interverranno il Sindaco nella doppia veste di Primo Cittadino e Presidente della Fascia Olivata Assisi Spoleto, Pierluigi Marani AD Molino sul Clitunno, Anna Laura Marani Resp. Relazioni Esterne di Molino sul Clitunno, Maria Elena Curzio promotrice del progetto nazionale “Adotta un Contadino”, Claudio Spallaccia Delegato ONAF UMBRIA - Lucio Tabarrini presidente Associazione Macellai Umbri, Laura La Ficara Referente MTV UMBRIA, Stefano Malfatti Direttore Comunicazione Istituto Serafico Assisi, Chef Paolo Trippini sostenitore della cucina tipica umbra e dei prodotti agroalimentari del territorio.

Dopo la tavola rotonda, presso il Molino sul Clitunno, sarà possibile effettuare per gli intervenuti un percorso enogastronomico con eccellenze umbre (salumi, formaggi, olio, vini) abbinate a prodotti di panificazione realizzati dai maestri dell'Accademia di Formazione Antico Fienile di Molino sul Clitunno. Qui sarà presente con un suo piatto speciale all’insegna dell’arte bianca, lo chef televisivo Fabrizio Sepe.

Il Road Show INFARINATI

Nove tappe per declinare in nove modi differenti le eccellenze dei vari territori, utilizzando le farine ORO PURO di Molino Sul Clitunno. In questo consiste il Road Show “Infarinati” 2020, che tocca le regioni Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Marche, Sicilia, Puglia, Basilicata, Lazio e Toscana. Un connubio tra biodiversità, cultura alimentare del territorio e ricerca di qualità, per innescare un circolo virtuoso di eccellenza in favore del consumatore finale.