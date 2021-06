Bike & Book, Itinerari letterari in bici sulle tracce dei romanzi ambientati a Perugia

Venerdì 25 giugno con Gianni Agostinelli e il suo “Resti” (Italo Svevo Edizioni) darà avvio a un'iniziativa davvero particolare. Bike&Book – Itinerari letterari in bici. Tre libri, tre autori perugini, tre storie ambientate a Perugia o nei suoi dintorni; tre diversi itinerari urbani da fare in bici, seguendo le trame dei libri, muovendosi tra i luoghi dove gli scrittori hanno immaginato e ambientato le loro storie e seguendo i movimenti dei personaggi dentro la città. Per concludere la chiacchierata in piazza, con un incontro con l'autore. Sono questi gli ingredienti della prima edizione di Bike&Book, promossa da FIAB PERUGIA PEDALA in collaborazione con la libreria – centro culturale e di servizi POPUP • libri / spunti /spuntini, in piazza Birago.

Per la prima tappa di venerdì 25 giugno con Resti di Gianni Agostinelli, si parte alle 16 da piazzale del Bove con l'inizio della pedalata di circa 15 km – con due soste per la lettura di brani del libro (iscrizione gratuita, per informazioni info@fiabperugiapedala.org e 3404685071) – che terminerà alle 18.30 in piazza Birago, da POPUP per continuare la chiacchierata sul libro insieme all’autore, Gianni Agostinelli. La rassegna proseguirà poi giovedì 8 luglio con il libro 36 (Bertoni Editore) di Luca Gatti per concludersi giovedì 9 settembre con il Qui dovevo stare (Fandango Editore) di Giovanni Dozzini.

Resti

Il libro narra la storia di Leo, Massimo e Alceste, che crescono insieme in un piccolo paese della campagna umbra, con le sue strade sterrate e i campi coltivati. Ma dietro questo sfondo da cartolina, tanto caro ai turisti stranieri e ai villeggianti del fine settimana, si nasconde in realtà quel grigiore esistenziale proprio delle vite di provincia che nel corso degli anni finirà per segnare profondamente i tre protagonisti.