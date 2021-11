Biblioteche ecclesiastiche, un patrimonio per l'intera società: a Perugia un convegno sul loro ruolo culturale e "pastorale"

Le biblioteche sono un patrimonio culturale di tutta la società, un presidio che mantiene vivo il sapere antico, ma con dinamismo promuove anche il dibattito culturale e scientifico moderno.

Nella storia dell'origine delle biblioteche, una parte fondamentale l'ha svolta la Chiesa, con quelle presenti nei monasteri e conventi: centri di formazione umanistica e teologica. Ancora oggi le biblioteche ecclesiastiche costituiscono una ricchezza immensa in termini di cultura e opportunità di diffusione del sapere. In un periodo in cui si osservano grandi cambiamenti nell’ambito della comunicazione registrata e della diffusione delle conoscenze, le biblioteche ecclesiastiche sono chiamate a riflettere sul loro ruolo e sul contributo che possono offrire nell'espressione della fede.

Per questo motivo l’Associazione Re.Be.C.C.A. (Rete Beni Culturali Cappuccini Assisi) in collaborazione con la Biblioteca Oasis di Perugia e con la cura scientifica di Andrea Capaccioni dell’Università degli Studi di Perugia, ha organizzato un convegno online dal titolo: 'Portami i libri, soprattutto le pergamene' (2Tim 4,13). La funzione pastorale delle biblioteche ecclesiastiche.

Il convegno, previsto per venerdì 3 Dicembre dalle 15.00 alle 17.00, si svolgerà in modalità online.

"L'idea di questo convegno - spiega il direttore della Biblioteca Oasis, p. Claudio Bonizzi - è nata dal una collaborazione ormai decennale con il prof Capaccioni. Inoltre ci siamo avvalsi di un apposito bando del Mibact per convegni e pubblicazioni, e abbiamo pensato così di esplorare un tema che era già stato analizzato a livello nazionale, ovvero quello della funzione che hanno le biblioteche ecclesiastiche nella promozione del sapere sul territorio. Infatti abbiamo pensato per un prossimo convegno di coinvolgere anche le altre biblioteche del Polo umbro, specialmente quelle di Perugia. Un dato di fatto che registriamo è che dopo la riapertura delle nostre sale in seguito alle restrizioni per il Covid, l'utenza è aumentata, sia come numero che come frequenza".

La Bilbioteca Oasis di Perugia, ubicata in posizione centrale nel quartiere di Fontivegge (nel contesto della parrocchia Oasi di Sant'Antonio) è presente dall'anno scorso anche su Facebook con una sua pagina; qui propone anche brevi video in cui autori o recensori commentano dei libri presenti nell'archivio, invitando gli utenti alla lettura.

L’iniziativa vuol mettere a confronto su questo argomento docenti di biblioteconomia ed esperti provenienti dal mondo ecclesiastico che a diverso titolo si occupano di beni librari.

A interrogarsi sul ruolo delle biblioteche ecclesiastiche, del resto, non è solo la Chiesa, ma anche il mondo dell'Università.

Naturalmente il convegno sarò a libera parteciazione.

Il programma e gli interventi

Saluti e introduzione

mons. Marco Salvi, Vescovo ausiliare e Vicario generale di Perugia e di Città della Pieve

fr. Luca Casalicchio, Responsabile della Biblioteca dei Cappuccini

fr. Simone Calvarese, Maestro degli Studenti Cappuccini di teologia, Assisi

Andrea Capaccioni, Università degli Studi di Perugia «Santa Chiara», L’Aquila

Relatori

don Valerio Pennasso, Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici ed Edilizia di Culto, CEI

Mauro Guerrini, Università degli Studi di Firenze

Alessandro Tedesco, Biblioteca «Cardinale Carlo Maria Martini», Seminario Arcivescovile di Milano

Andrea Capaccioni, Università degli Studi di Perugia

Stefano Passerini, Università degli Studi di Perugia

Di seguito il link per partecipare: https://meet.google.com/uuv-kuyo-eej