Prosegue a Bevagna la Sagrantino Experience per gli enoturisti romantici con aperitivi al tramonto

Prosegue Sagentino Experience, il cartellone dedicato agli amanti del turismo del vino in scena nei territori di Montefalco, Bevagna, Giano dell’Umbria e Gualdo Cattaneo fino a novembre. L'appuntamento è ora con un ‘Aperitivo al tramonto con musica e cena in cantina’ sabato 6 agosto presso la cantina Agricola Mevante di Bevagna, che proporrà dalle 18.30 alle 20.30 aperitivo al tramonto con la degustazione di quattro vini in abbinamento a prodotti tipici sulle note di musica dal vivo e l’intrattenimento di Flavia Martinelli.

Dalle ore 21, invece, ci sarà la cena in cantina con due primi e un secondo sapientemente abbinati ai vini della cantina e un dolce della casa.

Il cartellone promosso dall’associazione La Strada del Sagrantino prosegue venerdì 12 e sabato 13 agosto con una tasting experience con visita a ‘Il Frantoio di Bevagna’ e una degustazione guidata degli oli di produzione sulle bruschette in abbinamento a un calice di vino.