"La Sagrantina", a Bevagna torna l'appuntamento con la passeggiata enogastronomica al tramonto

Tutto è pronto per la terza edizione, da sold out, de “La Sagrantina”, con l’ormai immancabile passeggiata enogastronomica al tramonto che si sta quindi caratterizzando sempre più come uno degli eventi più attesi della stagione estiva e uno di quelli che mette a sistema una straordinaria promozione del territorio.

Sono infatti tanti gli iscritti, con il 70% circa da fuori regione, per l’appuntamento 2024 in programma sabato 6 luglio con partenza alle 17.30 da Bevagna (piazza Silvestri) per poi attraversare come di consueto borghi, vigne e cantine, ulivi e frantoi locali.

L’evento, fin dalla prima edizione, è così diventato centrale per lo sviluppo territoriale del comune di Bevagna. Protagonista è quindi sempre il territorio bevanate che ospita questo percorso fisico e sensoriale, un viaggio di emozioni tra le terre del Sagrantino.

Il tutto si caratterizza con una passeggiata non competitiva “Sagrantino del Slowalk” per dare la possibilità a tutti e a tutte di percorrere una distanza di 10 km, tra vigne e cantine con presidi Slow Food, degustazioni di vini e prodotti umbri.

Al termine del percorso che prevede una escursione ad anello, con il rientro finale a Bevagna ad allietare i presenti ci sarà anche musica con un party finale a cura di Radio Gente Umbra.

L’iniziativa nasce dall’amore per un territorio e per un prodotto che è il frutto di tanto lavoro e passione. “La Sagrantina” prende forma quindi dall’idea di declinare al femminile un’eccellenza del territorio, il vino Sagrantino, per promuovere il territorio e una “way of life”, a contatto con la natura e con gli straordinari prodotti dell’enogastronomia locale, in modo lento e consapevole, senza le frenesie del quotidiano, per uno stile di vita sano, di qualità e di socialità.

“La Sagrantina” è promossa dall’Associazione Culturale Share in collaborazione con Multiverso Foligno Coworking, con il patrocinio di Comune di Bevagna, Regione Umbria, Provincia di Perugia, Consorzio di Tutela dei Vini di Montefalco, Strada del Sagrantino.