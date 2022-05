Bevagna aspetta "La Sagrantina", per declinare al femminile le eccellenze enogastronimiche e le bellezze del territorio

Il borgo medievale di Bevagna sarà protagonista, il primo fine settimana del mese di Luglio (nei giorni 2 e 3) di una esperienza inedita che vuole abbinare le specialità del patrimonio enogastronomico locale a quelle della natura, della storia e dell'arte.

Si tratta della prima edizione di “La Sagrantina”, che prevede sabato 2 Luglio una passeggiata enogastronomica al tramonto (partenza da Bevagna) tra le terre del Sagrantino, con musica live della Zastava Orkestar.

La camminata si dislocherà su una distanza di 10 km tra le bellezze del territorio del Sagrantino nel cuore dell’Umbria, con un inframezzo di degustazioni dei prodotti dell’enogastronomia locale, in compagnia dei Presidi Slow Food e di accompagnatori sommelier che racconteranno il territorio con pillole sulle cantine che si attraversano e sui vini e prodotti in degustazione.

Importante sarà proprio la collaborazione con Slow Food Umbria, con i presidi che presenteranno le loro eccellenze durante le degustazioni. Ed anche quella con Felcos Umbria (associazione di Comuni per lo sviluppo sostenibile) che grazie al progetto sul cambiamento climatico “People and Planet: A Common Destiny” darà una veste spiccatamente “green” a La Sagrantina.

Non solo slowalk: domenica 3 luglio La Sagrantina vedrà anche una serie di laboratori artigianali di cucina con “Fatta a mano” (corso di pasta artigianale) e degustazioni particolari in vigna con “Blind tasting” (degustazioni alla cieca).

Un'idea declinata al femminile

“La Sagrantina” porta avanti l'idea di declinare al femminile un’eccellenza del territorio, il vino Sagrantino, per promuovere una way of life, tra la natura e gli straordinari prodotti dell’enogastronomia locale, in modo lento e consapevole, eliminando le frenesie del quotidiano. Un femminile simbolo di bellezza, inclusione, accoglienza, un “prendersi cura”, di se stessi, degli altri e di ciò che ci circonda.

L’evento è promosso da Associazione Culturale Share con il patrocinio della Provincia di Perugia, del Comune di Bevagna, Consorzio tutela vini Montefalco, Strada del Sagrantino e main partner come Felcos Umbria, Moow srl, Slow Food Umbria, Decathlon, Fria, Botanico, Mentelocale.