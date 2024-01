La Befana in Rosa di Vivo a Colori regala quattrocento sorrisi

Sono state circa 400 le calze che le Befane in Rosa dell’associazione Vivo a Colori hanno consegnato nel corso di iniziative organizzate direttamente dalle “tenere vecchiette” o alle quali hanno partecipato.

Il tour è cominciato il pomeriggio del venerdì alla Rocca di Sant'Apollinare di Marsciano con un evento promosso da Vivo a Colori con il patrocinio Fondazione Istruzione Agraria e la collaborazione de Le Olivastre. Il programma prevedeva un laboratorio creativo dedicato ai bambini con colorazione delle calze, seguito da una merenda, dalla musica degli Zampognari della Banda di Pietrafitta Lo Smeraldo che hanno suonato accogliendo le Befane in rosa, arrivate nella piazza della Rocca su macchine d'epoca.

Subito dopo cena le Befane in Rosa si sono recate a regalare calze e sorrisi a “Il Poggio degli Aquiloni”, casa di accoglienza situata nella frazione di Poggio delle Corti di Perugia, alla Tombolata di Castiglione della Valle, promossa dalla Nuova Castiglione Aps, e alla Tombolata di Capanne, organizzata dalla Pro Loco Capanne. Il pomeriggio di sabato 6 gennaio le Befane in rosa hanno fatto tappa a Spina di Marsciano per partecipare alla Befana organizzata dalla Pro Loco di Spina di Marsciano. Le calze regalate sono state confezionate con i prodotti donati da Nestlè Perugina e dalla sezione Soci Perugia 3 di Coop Centro Italia.

Vivo a Colori, nata da meno di due anni da un’idea della presidente Claudia Maggiurana, ha molteplici obiettivi. Essere di sostegno al reparto di Breast Unit dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia (effettuando delle donazioni), alle donne colpite da cancro al seno e alle loro famiglie, organizzando una serie di appuntamenti per dare un supporto psicologico ed interattivo di cui hanno bisogno per non sentirsi abbandonate.