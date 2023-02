Beer & Food Attraction, undici aziende umbre protagoniste a Rimini

Le eccellenze birrarie italiane e internazionali, artigianali e mainstream. Il variegato mosaico del mondo beverage a 360°, dalle acque minerali ai succhi di frutta, dai soft drink agli spirits, dai coloniali agli energy drink. Il tutto abbinato con le proposte food che rispecchiano le nuove esperienze di consumo fuori casa, dal fast casual dining al mondo gourmet.

Beer&Food Attraction – The Eating Out Experience Show, il salone di Italian Exhibition Group giunto alla sua 8ª edizione si tiene in Fiera di Rimini dal 19 al 22 febbraio 2023 in contemporanea con la 5ª edizione di BBTech expo, la fiera professionale delle tecnologie e materie prime per birre e bevande, e con la 12ª edizione dell’International Horeca Meeting di Italgrob.

Oltre 600 i brand presenti all’edizione 2023, con 60 mila metri quadri di area espositiva, decine di migliaia gli operatori professionali attesi – distributori horeca e pubblici esercizi – anche dall’estero. Grazie infatti alla partnership con ICE Agenzia e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il network dei regional advisor di Italian Exhibition Group sono già confermati 114 buyer da 36 paesi. Le delegazioni più numerose provengono da Spagna, Gran Bretagna, Finlandia, Polonia, Repubblica Ceca, Israele, Svezia.

Dall'Umbria saranno presenti 11 aziende: Birra dell'Eremo di Assisi, Birra Flea di Gualdo Tadino, Birra Perugia di Torgiano, Birrificio Altotevere di San Giustino Good In Food di Fossato Di Vico, Isa Bastia Umbra, Kosmo Distribuzione di Perugia, La Gramigna Azienda Agricola di Perugia, Mastri Birrai Umbri di Gualdo Cattaneo, Sanden Intercool di Perugia, Birrificio Amerino di Terni.