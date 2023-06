Beach volley e solidarietà con il Manzo Team

Sport e salute vanno a braccetto nel fine settimana a Castiglione del Lago. Si tratta di una originale iniziativa dedicata al beach volley e alla prevenzione ideata dall’Ass Manzo Team di Castiglione del Lago insieme ad “Azzurro per l’Ospedale Odv” che si svolgerà sabato 10 e domenica 11 giugno presso i campi della spiaggia “La Merangola”, con il patrocinio del Comune di Castiglione del Lago e della USL Umbria 1 e il supporto organizzativo dei Soci Coop di Castiglione del Lago.

Il tradizionale torneo di beach volley di apertura della stagione estiva, ideato dal presidente della ASD Manzo Team Matteo Barbini, che è anche medico di base, quest’anno sposa una giusta causa, quella della prevenzione dalle malattie cardiovascolari attraverso la possibilità aperta a tutti, sportivi e no, di avere uno screening gratuito del colesterolo effettuato da operatori sanitari.

L'iniziativa è frutto della collaborazione con l'associazione “Azzurro per l’Ospedale ODV” che si è fatta carico dell'acquisto del kit sanitario per procedere all'esame mininvasivo e con esito immediato ad opera di medici ed infermieri.

"Chiunque si presenti volontariamente nelle due mattinate del 10 e 11 giugno – spiega la presidente di Azzurro Maida Pippi – presso La Merangola di Castiglione del Lago, dalle 8:30 alle 12:30, potrà sottoporsi all’esame e riceverà consigli medici in base al valore di colesterolo riscontrato: alla fine dell’esame verrà consegnato anche un piccolo gadget".



"A nome di Azzurro per l'Ospedale e Manzo Team – sottolinea Maida Pippi – ringraziamo il Comune di Castiglione del Lago e l’USL 1 per la concessione del patrocinio e i Soci Coop per il supporto offerto all'organizzazione del torneo. La prevenzione in ambito sanitario è una delle nostre finalità, unitamente al miglioramento delle prestazioni del nostro ospedale e dei centri di salute. In questa ottica la collaborazione con Manzo Team, che persegue il benessere psicofisico dei giovani, è sicuramente un obiettivo ottimale".