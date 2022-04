Al Chroma Festival c'è Ketama126

Dopo l’annuncio del grande sulle scene (10-12 giugno), per il Chroma Festival èl tempo di rendere noto il primo ospite. Sarà Ketama126 l’artista protagonista della serata di sabato 11 giugno sul palco dell’Area verde di Borgo Primo Maggio a Bastia Umbra.

Il primo nome per la tre giorni di musica ricchissima di ospiti ed attrazioni (tutto ad ingresso gratuito) è quindi quello del rapper e producer romano, classe 1992, che si è imposto nella nuova scena rap, prima della capitale e poi di quella nazionale, per la propria scrittura incisiva e senza filtri, riuscendo a offrire uno spaccato lucido di vita vissuta in ogni suo pezzo.

Prossimamente saranno annunciati anche gli altri artisti che si esibiranno al festival, insieme alla presenza di una miriade di band, DJs e collettivi artistici dell’Umbria.

L’evento, giunto alla sua quarta edizione, è ideato e organizzato interamente dai membri dell’Associazione Culturale Chroma, composta da oltre 30 giovani attivi costantemente tutto l’anno. Mission del Chroma Festival è quella di una progettazione culturale che ha come obiettivo il rilancio di pratiche aggregative basate sulla fruizione di performance artistiche, dando risposte concrete ad esigenze collettive e intergenerazionali.