Bastia Umbra e la sua estate a colori: tutti gli appuntamenti fino al 29 Agosto

L'estate a colori di Bastia Umbra continua a a proporre tanti appuntamenti per il divertimento di grandi e piccoli. Vediamo insieme quali sono.

47° Edizione della Sagra della Porchetta di Costano

Fino a domenica 28 agosto - Costano

Probabilmente la sagra più antica dell’Umbria, essendo nata negli anni 60′ per rendere omaggio a un prodotto della tradizione gastronomica regionale. Organizzata dal Gruppo giovanile di Costano. Martedì 23 agosto, alle ore 21.00 Queen Regina Coverband?. Regina The real Queen experience è una coverband del leggendario gruppo dei Queen che negli anni ha avuto modo di farsi apprezzare in tutti i locali più importanti d’Italia riproponendo un ventaglio di brani che va dalla prima epoca sino agli ultimi brani eseguiti dal vivo dalla leggendaria band.

Ospedalicchio in festa. Festa della Madonna della Pietà. 168° Anniversario, 1854 – 2022. Piazza Bruno Buozzi

Fino a domenica 28 Agosto

Con il Circolo Culturale Ricreativo di Ospedalicchio, la Parrocchia, un intenso programma di manifestazioni per festeggiare la Madonna della Pietà alla quale il paese è devoto per averlo preservato dai devastanti terremoti del 1832 e 1854. Celebrazioni e socialità, specialità culinarie e spettacoli.

Parco Giochi Diffuso dalle ore 18.00

Giovedì 25 Agosto

Giardini Pubblici Lucio Castellini "Camacho". A Cura di Fare Cooperativa Sociale

Conclusione degli eventi di Giovedì in Circolo per l'estate 2022 con un appuntamento di gioco innovativo: il parco giochi diffuso! Ma che cos'è?

Un parco giochi diffuso nasce dal gioco tradizionale di strada, che non prevede installazioni ingombranti ma colorate linee che si fondono con l'ambiente urbano creando nuovi spazi di gioco non invasivi. Un primo approccio a questa pratica che è sempre più conosciuta in molti comuni italiani e che permette a grandi e piccoli di divertirsi all'aria aperta!

Venite a dipingere con noi un nuovo tassello colorato di Bastia Umbra in collaborazione con l'Architetto Gianluca Falcinelli.

Galà dello Sport

Ore 21.00 Giardini pubblici Lucio Castellini "Camacho"

Torna l’importante evento sportivo. Durante la serata del Galà dello Sport, verranno premiate tutte le Società del territorio e tutti gli atleti che si sono distinti a livello nazionale ed internazionale. Evento a cura dell’Assessorato allo Sport del Comune di Bastia Umbra.

Rinascimento a tavola - Banchetto alla Corte dei Baglioni

Venerdì 26 agosto, ore 19.00 - Chiostro delle Monache Benedettine di Sant'Anna

Assessorato alla Cultura del Comune di Bastia Umbra, Pro Loco Bastia Umbra.

Una serata all'insegna della storia e della convivialità, per omaggiare la nobile casata perugina dei Baglioni. Durante la serata sarà possibile indossare i costumi dell'epoca forniti dall'organizzazione con un costo di noleggio individuale.

Per prenotazioni Pro Loco di Bastia Umbra 075 8011493?

Lisa Primavera Quartet

Sabato 27 agosto, ore 21.00 - Auditorium Sant'Angelo

"Il progetto nasce dopo un periodo di smarrimento sociale e personale, in un contesto storico molto complicato nel quale ci siamo trovati a reinventarci e ricercare nuovi equilibri. Abbiamo sentito l’esigenza come artisti, fino ad ora impegnati nell’esecuzione di un repertorio jazzistico internazionale, di fermarci e riportare la nostra centratura alla musica d’autore della cultura italiana, così da poterci radicare fortemente e riscoprire la libertà artistica e personale che nasce esattamente dalle proprie origini".

Con Lisa Primavera, Riccardo Catria tromba, Massimo Pucciarini pianoforte, Luca Tomassoni contrabbasso e Claudio Trinoli batteria.

Giornata delle Associazioni del Volontariato a Bastia Umbra

Domenica 28 agosto

Il mondo delle associazioni protagonista a Bastia Umbra con la Giornata delle Associazioni e del Volontariato.

Torna l’appuntamento con la Giornata del Volontariato e delle Associazioni, divenuto ormai una tradizione e inserito nel programma di eventi “Bastia Estate a colori”.

Un’occasione per il mondo associativo che può ritrovarsi ma anche per la città, che può approfondire la conoscenza di realtà operanti a Bastia, con cui dialogare e interagire.

La bambina che piantava gli alberi

Lunedì 29 agosto, ore 21.00 Giardini XXV AprileA cura di Biblioteca Comunale "Alberto La Volpe" Bastia Umbra e Lettrici Volontarie. Nati per Leggere è un progetto che propone gratuitamente attività di lettura, per bambini da 0 a 6 anni, costituendo un’esperienza importante per il primo approccio a questo mondo e per il loro sviluppo cognitivo.