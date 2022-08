A Bastia l'estate è... a colori: tante iniziative e momenti di convivialità per trascorrere insieme il Ferragosto e dintorni

A Bastia Umbra l'estate è... a colori con l'omonima rassegna di eventi a cura dell'amministrazione comunale. Tanti gli appuntamenti per tutti i gusti per riempire di divertimento e convivialità le serate estive, compresa quella di Ferragosto.

Si inizia giovedì 11 agosto, ore 20.45 al Circolo San Lorenzo con il Laboratorio di osservazion stellare. A cura di FARE cooperativa sociale Partner StarLight Un planetario Tra le dita.

Un cielo da osservare e disegnare. La serata si divide in 2 fasi: nella prima ci sarà un laboratorio sulle costellazioni ed il cielo, nella seconda, invece, ci si metterà alla prova osservando il cieo ad occhio nudo e al telescopio.

’APS “StarLight - un planetario tra le dita”, si propone di presentare al mondo della scuola e al pubblico iniziative didattiche e divulgative, elaborate e validate nel corso della pluriennale attività nell’ambito dell’astronomia in qualità di docenti, planetaristi, tecnici di laboratorio.

Lunedì 15 agosto, ore 20:00 - Centro sociale Campiglione Ferragosto Insieme

Cena di Ferragosto in circolo, a cura di Campiglione di Bastia Umbra

Nella festa di Ferragosto è ancora più vivo il desiderio di trascorrere una giornata insieme alla propria comunità e per questo motivo il Circolo di Campiglione ha organizzato una cena per assaporare un piatto tipico della tradizione: in Umbria, infatti, non è Ferragosto se non si prepara l’oca arrosto che già nella tradizione contadina si consumava nel momento di trebbiatura del grano o nelle occasioni speciali di festa.

?Per informazioni e prenotazioni chiamare il 3343692562?

Da venerdì 19 a domenica 28 agosto - Costano ?47° Edizione della Sagra della Porchetta di Costano

Quest'anno torna finalmente la Sagra Della Porchetta di Costano, probabilmente la più antica dell’Umbria, essendo nata negli anni 60′ per rendere omaggio a un prodotto della tradizione gastronomica regionale. Organizzata e promossa da Gruppo Giovanile di Costano?.

Dal sabato 20 a domenica 28 Agosto Ospedalicchio Piazza Bruno Buozzi

Festa della Madonna della Pietà, 168° Anniversario, 1854 – 2022 . Ospedalicchio Giovani, Circolo Culturale Ricreativo di Ospedalicchio, Parrocchia di Ospedalicchio. Un intenso programma di manifestazioni per festeggiare la Madonna della Pietà alla quale il paese è devoto per averlo preservato dai devastanti terremoti del 1832 e 1854. Divertimento e socialità, specialità culinarie e spettacoli.