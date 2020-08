Coronavirus, salta anche una delle sagre più amate: niente porchetta di Costano ad agosto

Uno degli eventi più amati (e riusciti) dell'Umbria a causa del Covid nel 2020 non ci sarà, tutto rimandato al 2021. Stiamo parlando della Sagra della Porchetta di Costano prevista a fine agosto. "Il Gruppo Giovanile di Costano, del tutto a malincuore, alla fine ha deciso di annullare l’edizione 2020 della Sagra. Dopo un confronto interno da cui è emersa una posizione unanime, e dopo una lunga riflessione, vista l’attuale situazione di incertezza su molti temi in qualche modo ricollegabili o coinvolti nell’emergenza da coronavirus, si è giunti con rammarico alla conclusione che è di fatto impossibile programmare l’edizione 2020".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Presidente Simone Bordichini cha aggiunto: “Abbiamo atteso fino all’ultimo per decidere, confidando in un allentamento delle misure di prevenzione, condizione necessaria per poter realizzare la manifestazione. Considerato il protrarsi delle misure di restrizione e stante il tipo e la dimensione della Sagra, che richiama migliaia di persone, non riteniamo di poter svolgere tale evento nel pieno rispetto delle regole”. La Sagra della Porchetta di Costano dà, quindi, appuntamento al 2021 con la 47esima edizione, dal 20 al 29 agosto!