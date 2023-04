Basket, 120 giovani atleti per il torneo giovanile di Spoleto

Torneo di Pasqua di Basket che avrà luogo nei pomeriggi del 6, 7 e 8 aprile. Partirà giovedì 6 e si concluderà sabato 8 aprile il "Torneo di Pasqua" per categorie giovanili organizzato dall'Atomika e dalla Blubasket.

Tre giorni, giovedì, venerdì e sabato che vedranno il Palazzetto dello Sport di viale Martiri della Resistenza ospitare circa 120 giovani atleti, divisi in 4 maxi squadre, allenate in panchina dai ragazzi della juniores e arbitrate dai tecnici delle società, affrontarsi per conquistare il trofeo messo in palio dagli organizzatori, un grande Uovo di Cioccolato del peso di otto chilogrammi.

Oltre ai ragazzi delle due società faranno parte della kermesse anche atleti di altre realtà umbre e laziali, che hanno accettato con l'invito a partecipare alla manifestazione.

“Ringrazio le società sportive per aver organizzato nuovamente questo torneo di basket – ha dichiarato il vicesindaco con delega allo sport, Stefano Lisci – segno non solo della vitalità e dello spirito di iniziativa del movimento cestistico spoletino, ma anche della capacità di attrarre ragazzi e famiglie da fuori città e da fuori regione per divertirsi all’insegna dello sport”.

Il Torneo è alla sua prima edizione post Covid e riprende una tradizione che in passato ha sempre riscontrato il gradimento dei giovani atleti partecipanti e delle loro famiglie, anche grazie ad una serie di iniziative collaterali che permettono ai ragazzi e ai genitori di restare in palestra anche oltre la durata delle singole gare.

“Sostanzialmente sarà un modo per scambiarsi gli auguri – hanno commentato gli organizzatori – un’occasione che unisce allo sport la vicinanza e la condivisione di un momento che le società organizzatrici si augurano sereno per tutti”.?