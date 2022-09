Perugia Flower Show – Presentata la X edizione autunnale: due giorni tra piante rare, pollice verde e la magia del Barton Park

I caldi colori autunnali e le maestose varietà di piante che colorano i giardini nei mesi più freddi dell'anno sono pronti a invadere il Barton Park, parco urbano della città di Perugia che si distingue per cura del verde, innovazione e qualità. Dopo il successo dell'edizione primaverile, il 17 e 18 settembre torna Perugia Flower Show, l'appuntamento florovivaistico d'eccellenza in Umbria. Una due giorni che permetterà ai visitatori più esperti e ai nuovi appassionati di scoprire in anteprima nazionale le novità del settore e incontrare i migliori collezionisti e produttori di rarità botaniche per un giardino, o balcone, fiorito tutto l'anno. L’edizione sarà interamente dedicata alle varietà più affascinanti che raggiungono il loro massimo splendore nel periodo autunnale e invernale.

L’evento è stato presentato questa mattina nella sala Rossa del Comune di Perugia. Ad aprire la conferenza stampa è stata Lucia Boccolini, amministratore di Magenta Events e ideatrice del Circuito Flower Show, che con un cenno di orgoglio ha sottolineato un bel traguardo raggiunto dalla manifestazione: “Questa è la ventiquattresima edizione, tra primaverile e invernale, del Flower Show a Perugia. In questi anni, grazie alle nostre tante attività gratuite proposte ai visitatori, abbiamo avvicinato alla natura e formato più di novemila persone. La rivoluzione è questa, vieni a visitare la nostra manifestazione ed entri in contatto con i migliori vivaisti, produttori e artigiani italiani e sono loro stessi a formarti gratuitamente”.

Per quanto riguarda gli espositori presenti, l’organizzatrice ha precisato: “Ci saranno molte novità dal punto di vista degli espositori, saranno 66 da tutta Italia con tante collezioni in anteprima solo per noi: come per il vivaio Tintori, il migliore per quanto riguarda gli agrumi, che presenterà la collezione medicea. Tanti, anche, i nuovi ibridi di rosa che saranno presenti in manifestazione, e un vivaio umbro pronto ad un allestimento magistrale che mostrerà quattro diversi giardini temporanei”.

Boccolini ha poi espresso un ringraziamento al Gruppo Hera, che da undici anni segue il format e, grazie al Dipartimento Ambiente della società, durante l'evento distribuirà un compost di terriccio recuperato dai rifiuti organici. Ma non solo, presso il loro spazio, sabato 17 settembre alle 16:30, sarà presente il divulgatore e scrittore Gianumberto Accinelli che parlerà di sinergia e comunicazione tra le piante. Non mancheranno poi indicazioni di bon ton in giardino grazie alla presenza di “Blanc Mariclò Perugia”, partner dell'evento, e ci saranno numerosi corsi per bambini, organizzati dall'Associazione “C'è una casa sulla Luna”.

Tanti saranno i corsi gratuiti organizzati in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie, come ricordato dalla Prof.ssa Lara Reale: “Continua ad esserci una totale sinergia con l'organizzazione dell'evento, è un format che avvicina molto le persone alla natura ed è un modo per il Dipartimento di far conoscere le proprie attività al di fuori dell'aspetto puramente didattico. Vediamo che c'è una maggiore attenzione nei confronti della natura e, durante la manifestazione, si potrà partecipare attivamente ad alcuni corsi come “Sos Piante”, dove esperti del settore visiteranno le foglie malate portate dai visitatori per una diagnosi completa”.