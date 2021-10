Quanto conosci Perugia e le sue tradizioni? Torna il quiz a premi del Bartoccio

Torna anche quest'anno il concorso del Bartoccio, la maschera perugina del Carnevale. È stato pubblicato il Regolamento 2021 del singolare gioco lanciato dalla Società del Bartoccio nel 2020, in periodo di isolamento: il concorso a premi sulla storia, le tradizioni, la poesia dialettale di Perugia.

Il concorso rientra nelle attività preparatorie delle Giornate del Bartoccio 2022, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

Da lunedì prossimo, e poi ogni giorno per 10 giorni, comparirà nella pagina Facebook del Bartoccio un quesito, di diversa difficoltà, per un totale di 10 quesiti. Per ogni quesito, sarà indicato il numero di punti assegnato alle risposte esatte. Il totale complessivo sarà di 91 punti.

Tutti potranno rispondere nello spazio dei commenti. Il Bartoccio registrerà le risposte esatte, sommando i punteggi ottenuti da ciascun concorrente. Valgono solo le risposte date sulla pagina del Bartoccio.

Al termine del concorso, si chiuderanno i commenti e saranno pubblicate le risposte esatte.

Chi totalizzerà 91 punti riceverà il diploma speciale del Bartoccio; al primo, secondo e terzo classificato andrà il diploma d’onore; con 50 punti e oltre sarà assegnato il riconoscimento di merito. I vincitori riceveranno libri e cd.