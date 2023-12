Corciano ospita Barbara Zanon, la fotografa che ha creato un reportage sulla guerra in Ucraina con l‘intelligenza artificiale

Intelligenza artificiale e fotografia saranno al centro dell’ultimo incontro per Biblioteche in viaggio 3.0, progetto di promozione della lettura dedicato al fenomeno contemporaneo dell'IA.

Barbara Zanon, una delle più note e apprezzate ritrattiste e fotografe italiane, sarà presente venerdì 15 dicembre, alle 18.30, presso la biblioteca Comunale Gianni Rodari di Corciano, con lei dialogherà Marco Giugliarelli, fotografo, fotogiornalista, docente Accademia LABA Brescia.

Barbara Zanon racconterà la sua esperienza di creazione di un reportage sull'Ucraina con l'aiuto di Midjourney, una piattaforma che permette di generare immagini realistiche e dettagliate di scenari di guerra, senza mai averli visti dal vivo.

Un esperimento provocatorio che ha lo scopo di far riflettere sulle opportunità e i pericoli dell'intelligenza artificiale applicata al giornalismo e all'arte. Un tema di grande attualità e interesse che coinvolge tutti come fruitori e produttori di informazione.

Come spiega Barbara Zanon: “L'ho pubblicato perché volevo che le persone capissero quanto possiamo essere manipolati e aprire un dibattito urgente sulle potenzialità e i limiti dell’Ai”.

Biblioteche in viaggio 3.0 è un'iniziativa culturale promossa dalle biblioteche di Corciano, Magione e Panicale-Piegaro, con il sostegno della Regione Umbria, che si rivolge agli adolescenti tra i 12 e i 16 anni. Il tema scelto per quest'anno è il rapporto tra intelligenza artificiale e creatività, con le sue sfide e le sue opportunità. Il progetto prevede incontri, laboratori, mostre e spettacoli curati da POPUP e Fair Lab, per stimolare la riflessione e l'espressione dei giovani partecipanti.

“Biblioteche in viaggio è un collaudato format che coniuga in maniera efficace la capacità di fare rete tra comuni e l’offerta di contenuti attrattivi per gli adolescenti, ai quali il progetto vuole dare centralità. L'intelligenza artificiale è ormai entrata nella nostra vita quotidiana e ci pone una sfida epocale” ha concluso Francesco Mangano, assessore alla Cultura del Comune di Corciano.