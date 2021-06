“Abc bambini bene comune” rilancia il progetto per un’estate di divertimento, gioco e socialità

L’EduTruck di Polis cooperativa sociale ha iniziato il suo viaggio tra i comuni di Valfabbrica, Casacastalda, Sigillo, Scheggia e Gualdo Tadino. Porta con sé il suo percorso di minigolf in legno, che permette ai bambini il gioco (con l'adeguato distanziamento) per poi, finito il percorso, la partecipazione a un piccolo momento di narrazione con gli educatori.

L’EduTruck è costituito da un percorso di mini golf modulare, trasportato sul posto dagli operatori e montato al momento. La narrazione è costruita per poter interagire con i bambini, sempre mantenendo il distanziamento. All'area di animazione si accede tramite triage e l'ingresso è gratuito. Ogni momento di animazione dura circa un’ora per gruppo di bambini e viene ripetuto più volte per consentire la partecipazione ad un gruppo di bambini più ampio.

Quando e dove trovare l'Edu Truck

L’orario di svolgimento delle iniziative è dalle 16.30 alle 18.30 circa per Valfabbrica, Casacastalda, Sigillo e Scheggia, mentre per Gualdo Tadino è dalle 10.30 alle 12.30.

L’EduTruck fa tappa a Valfabbrica al Parco della Rimembranza, a Casacastalda nella piazza del paese, a Sigillo nel Parco di Villa Anita, a Scheggia nel parco antistante il campo sportivo e a Gualdo Tadino al campo sportivo di Madonna del Piano e nello spazio della Pro loco di Resina.

“ABC bambini bene comune è un progetto realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia nell’ambito del bando Welfare 2019 che vede come capofila Polis cooperativa sociale in partenariato con l’associazione La Compagnia di re Artù, Comune di Valfabbrica, Istituto Comprensivo San Benedetto Valfabbrica e il coinvolgimento dei Comuni di Sigillo e Scheggia. Il progetto si poneva come obiettivi generali il contrasto delle disuguaglianze socio-culturali e territoriali, la tutela del diritto all’educazione e le pari opportunità educative, poi è arrivato il Coronavirus è l’obiettivo è cambiato, è diventato quello di ricostruire legami sociali ed emotivi contro gli effetti negativi del Covid19. Tra gli strumenti privilegiati ci sono la narrazione, la drammatizzazione e il gioco, per ricostruire quel legame di relazione sociale ed emotiva che è mancato ai bambini durante la chiusura delle scuole. L’EduTruck si sposterà nelle aree comunali interessate coniugando l’attività educativa di strada con l’animazione territoriale in modo da raggiungere quelle famiglie residenti nei territori più isolati".

“Come educatore ho visto il grande valore che ha questo progetto a livello educativo, come qualità progettuale e per la ricaduta sul territorio – afferma Lorenzo Evangelisti, educatore del Comune Valfabbrica – Visto il momento delicato che abbiamo vissuto, è un progetto che riavvicina i bambini in sicurezza e riporta nel loro mondo un po’ di gioia e di gioco. EduTruck è un servizio realizzato ad hoc per contrastare il distanziamento sociale, personale e territoriale”.

“Siamo entrati in questo progetto perché abbiamo conosciuto Polis e l’idea proposta l’abbiamo abbracciata con entusiasmo perché rispecchia il nostro modo di essere come associazione – dice Alessandra Bisciaio, presidente dell’associazione La compagnia di re Artù - Già partecipavamo ad ABC in quanto siamo lettrici volontarie di ‘Nati per leggere’ con un corso per genitori per insegnare la lettura ad alta voce. Sia ‘ABC bene comune’ sia EduTruck sono progetti che mettono insieme laboratori creativi e attività ludiche per la crescita di bambini e con l’interazione che è mancata con la scuola a distanza.

“L’iniziativa è ottima perché attraverso il gioco porta i giovani al racconto e all’ascolto oltre che fornire un momento di socialità molto importante – dice Mariella Facchini assessore ai servizi sociali del Comune di Scheggia – Abbiamo aderito con entusiasmo perché vediamo nell’EduTruck un modo per stare insieme, una occasione alternativa per i nostri giovani che hanno finito la scuola, poi anche i centri estivi terminano e i ragazzi non sanno cosa fare, quindi coinvolgere in questa attività è una buona prassi”.

“È sempre stata una nostra volontà quella di avviare politiche per i giovani e la scuola. Con il Covid abbiamo avuto difficoltà e per il periodo estivo ci siamo trovati a fronteggiare l’esigenza di garantire un modo per far stare di nuovo insieme i nostri ragazzi – afferma Annalisa Paffi, assessore ai servizi sociali del Comune di Sigillo, con delega sociale-scuola-turismo - Questa idea ci è piaciuta tantissimo, e spero che il progetto avrà gambe più lunghe del solo EduTruck per riuscire a recuperare una dimensione più ampia del mondo della scuola e della cultura per arrivare ad una comunità educante, che metta insieme tutti i protagonisti chiamati ad educare i nostri giovani, affinché diventino protagonisti del territorio e custodi dei beni comuni”.

Le tappe del mese di luglio e agosto

Martedì 6, 13, 20, 27 e giovedì 8, 15, 22 e 29 luglio a Sigillo presso il parco di Villa Anita dalle ore 17,00.

Mercoledì 7 e 21 presso lo spazio de la Pro loco di Rasina di Gualdo mentre mercoledì 14 e 28 presso l’area antistante il campo sportivo de la Madonna del Piano di Gualdo.

Nel mese di Agosto il 10 e il 17 a Scheggia presso l’area antistante il campo sportivo.

A Valfabbrica ritorna dopo gli appuntamenti del mese di giugno il 17 e 24 agosto.

Altri appuntamenti potrebbero aggiungersi nel mese di agosto ancora da definire.