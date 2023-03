Baiano di Spoleto ospita l'evento dedicato al mondo dei tulipani

Quattro settimane ricche di magia, sono quelle che attendono Baiano di Spoleto, presso la suggestiva cornice di Villa Galileo. Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, partirà in primavera la seconda edizione di un evento "capace di portare l'Olanda in Umbria".

Si sta parlando del TuliPark Spoleto: l’iniziativa gode del patrocinio del Comune e avrà luogo in un complesso ricco di storia, che nel passato accolse un gruppo di scienziati olandesi seguaci dell’eliocentrismo. Qui soggiornò anche Galileo Galilei, e proprio in onore del grande orgoglio italiano, la Villa è così denominata.

L'offerta si amplia

TuliPark è giunto alla sua seconda edizione in Umbria, con l'intento di far conoscere l'affascinante mondo dei tulipani e le varie tipologie di essi.

Il parco, quest'anno, amplierà la sua offerta dando vita ad uno scenario colorato da oltre 120mila fiori, coltivati in un campo di circa 15mila mq. Lo spazio sarà arricchito da un mulino a vento e da un fantastico zoccolo olandese, proprio per far rivivere ai visitatori le meraviglie dei Paesi Bassi.

Nuovissime attrazioni saranno presenti: oltre ad ampliare l’offerta dei tulipani, verranno installate un’altalena ed una sedia a sdraio gigante a tema, da dove poter ammirare la distesa colorata, ed un cerchio dorato dove poter scattare dei selfie. Inoltre, grazie al supporto del Comune di Spoleto, tutti i mercoledì dalle 14:00 alle 18:00, i più piccoli potranno partecipare a dei laboratori in cui creare origami a forma di tulipano.

L'iniziativa si rivolge un pubblico di tutte le età: amanti della fotografia ed appassionati della natura si potranno rilassare, e godere del profumo che le piante offrono.

L’idea innovativa che accompagna il progetto è la formula You Pick. Infatti, i visitatori potranno raccogliere il proprio bouquet di tulipani direttamente dal campo, creando delle composizioni originali.

Sarà possibile - inoltre - degustare cibi e bevande nell’area ristoro o nell’area relax, utili per vivere dei momenti di pace o per fare un picnic in famiglia.

Come prenotare ed arrivare al parco

Il TuliPark sarà aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00. E' raggiungibile in macchina digitando “Tulipark Spoleto” su Google Maps. Una vasta area parcheggio gratuita accoglierà gli interessati. Per chi sceglierà il treno o il bus, la fermata disponibile è Baiano di Spoleto a soli 200 metri a piedi dal parco.

"Pensati libero” e prenota il tuo biglietto su www.tulipark.it, scegliendo il giorno e il pacchetto che rispecchia di più le tue esigenze.