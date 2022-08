Bagnaia, torna l'appuntamento con moto e auto d'epoca nel ricordo di Isidoro Biscarini

Prezzo non disponibile

Si scaldano i motori a Bagnaia per l’ottava edizione del raduno di auto e moto d’epoca, che prenderà il via domenica 7 agosto.

La manifestazione nel 2021, dopo il forzato stop dovuto alla pandemia, ha riscosso un grandissimo successo sia di pubblico che di iscritti.

Anche quest’anno il raduno è legato alla memoria di Isidoro Biscarini, di cui sarà assegnato il secondo trofeo. Biscarini, storico cittadino di Castel del Piano, è tra i più grandi conoscitori e collezionisti - anche a livello europeo - di moto perugina e biciclette.

Il ricco programma della giornata inizia alle 8, con il ritrovo dei partecipanti, per poi proseguire con la tradizionale benedizione dei mezzi, per poi iniziare il tour che da Bagnaia attraverserà le strade di Castel del Piano, Strozzacapponi, San Mariano, Solomeo, Agello, Montebuono, Mugnano, Castiglione della Valle, Pilonico Materno fino ad arrivare a Capanne, dove nei locali della ProLoco si banchetterà in un coinvolgente conviviale.

La giornata terminerà, con l’assegnazione del Trofeo Biscarini e la premiazione del club più numeroso.