Awaiting MaMo’s Queen. Apre alla Stranieri una grande mostra di MaMo intitolata ‘Queen Pass’. Un gioco di parole che evoca la regina Elisabetta

Awaiting Mamo’s Queen. Apre alla Stranieri una grande mostra di MaMo intitolata ‘Queen Pass’. Un gioco di parole che evoca il soggetto principe della speciale esposizione in Sala Goldoniana. Niente green pass, ma un pass particolare. Già viste di recente personalissime immagini di Queen Elisabeth, uscite dalla vulcanica mente di questo artista che… più contemporaneo non si può. Una donna speciale, sulla cui salute si nutrono oggi alcune preoccupazioni, vedendola poco ai festeggiamenti per il suo 70.mo anno di regno, vero monumento alla longevità.

Già nei giorni scorsi abbiamo notato il creativo MaMo (all’anagrafe Massimiliano Donnari) adoperarsi sul terrazzo che fronteggia piazza Fortebraccio per fissare il banner che annuncia la mostra. Che sarà di certo memorabile, come lo è tutto ciò che tocca questo Mida dell’arte, ormai accreditato quale artista di rango. Appuntamento, dunque, all’inaugurazione della mostra che si terrà il 15 giugno per rimanere aperta fino al 10 luglio.