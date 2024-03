Sit-in davanti al Tribunale penale, le avvocate in piazza contro la disparità sul lavoro

L'associazione difensori d'ufficio (Adu Perugia) “Ida Pileri”, composta da molte donne, sente forte il problema di genere, della tangibile disparità che esiste tra il professionista uomo e la professionista donna. Bisogna porre nuove basi per superare le criticità che quotidianamente le donne incontrano nello svolgimento della propria attività professionale.

Per superarle occorre conoscerle e metterle a conoscenza di tutti. Per questo è stato organizzato un sit-in “silenzioso” per il giorno 21 marzo 2024 alle ore 12 , con la toga in mano, dinnanzi al Tribunale Penale di Perugia per ricordare a tutti, in primis alle avvocate stesse, l’importanza della donna nel mondo dell’Avvocatura.